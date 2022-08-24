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Biz ağzımıza sürmüyoruz! Çinliler kapış kapış alıyor! Milyonlarca dolar kazandırdı

24.08.2022 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de tüketimi bulunmamasına rağmen Uzak Doğu mutfak kültürünün vazgeçilmez lezzetlerinden olan tavuk ayağında Çin'e yapılan ihracat, son 1 yılda yaklaşık 3,5 kat artarak 52 milyon 680 bin dolara ulaştı. Tavuk ayağı ihracatçısı firmanın yönetim kurulu başkanı Osman Gedik, “Çin denince akla ayak geliyor ama göğüs, but, baget ve kalça gruplarından ürünleri de gönderiyoruz" dedi.

Biz ağzımıza sürmüyoruz! Çinliler kapış kapış alıyor! Milyonlarca dolar kazandırdı

Çin'in mutfak kültüründe önemli bir yere sahip olan tavuk ayağı, Türk piliç sektörünün en önemli ihracat kalemleri arasına girdi. Çin'de çorbası yapılarak ve kızartılarak yoğun tüketilen, düşük maliyetli bir protein kaynağı olarak görülen tavuk ayağının ülkeye kazandırdığı dövizle önemi giderek artıyor.

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği verilerine göre temmuz ayı itibarıyla son 12 aylık dönemde kanatlı ürünleri ihracatı, yüzde 139'luk artışla 259 milyon dolara ulaştı. Ağırlığını bütün ve parça piliç ürünlerinin oluşturduğu kanatlı sektöründe en önemli pazar olan Irak'a yapılan ihracat, yüzde 219 artışla 99 milyon dolara, Çin'e yapılan ihracat ise yüzde 270 artışla 63 milyon dolara ulaştı.

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Çin'e yapılan ihracatta başı çeken tavuk ayağında ise dış satım, son 1 yılda yüzde 355 artışla 6 bin 753 tondan 30 bin 741 tona yükseldi. Bu ürünün ülkeye kazandırdığı döviz miktarı da aynı dönemde yüzde 359 artışla 11 milyon 453 bin dolardan 52 milyon 680 bin dolara çıktı.

SEKTÖR HER GEÇEN GÜN BÜYÜYOR

Çin'e tavuk ayağı ihracatının büyük bölümünü gerçekleştiren Uşak merkezli firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Osman Gedik, AA muhabirine sektörün her geçen gün büyüdüğünü, Türkiye'nin ihracatta 6. sıraya kadar yükseldiğini vurguladı.
Firma olarak da dünya pazarından aldıkları payı özellikle son 2 yılda büyütmeyi başardıklarını, yıllık 200 bin tonluk üretimlerinin yüzde 30'una yakınını ihraç ettiklerini anlatan Gedik, tavuğu en küçük parçasına kadar değerlendirdiklerini anlattı. Gedik, şöyle konuştu:

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"İhracatımızın yaklaşık yüzde 30'luk kısmını tavuk ayağı oluşturuyor. Tavuk ayağında en büyük alıcı ise Çin. Dünyada üretilen tavuk ayağının yüzde 95'ini Çin alıyor. Geçen yıl pandemi, bizi biraz etkiledi. Bu yıl belli bir kısım artış var. Çin denince akla ayak geliyor ama göğüs, but, baget ve kalça gruplarından ürünleri de gönderiyoruz."


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Anahtar Kelimeler:
Çin İhracat
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