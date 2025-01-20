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BKM açıkladı: IBAN'dan 'ödeme iste' uygulamasında yeni dönem başlıyor! Alışveriş ödemesinden, e-ticaret işlemlerine kadar her noktada kullanılacak

20.01.2025 13:25
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Bankalararası Kart Merkezi (BKM) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) geçen yıl hizmete sunduğu dijital çözüm "Ödeme İste" hizmetinin kapsamı, bireysel ödemelerin yanı sıra işletmeler arası ödemeler, e-ticaret ödemeleri ve alışverişlerde de yararlanılabilecek şekilde ve yeni özellikler eklenerek genişletildi.

BKM açıkladı: IBAN'dan 'ödeme iste' uygulamasında yeni dönem başlıyor! Alışveriş ödemesinden, e-ticaret işlemlerine kadar her noktada kullanılacak

Bankalararası Kart Merkezi'nden (BKM) yapılan açıklamaya göre, ödemeler dünyasını teknolojinin imkanlarıyla zenginleştiren hizmetlerden biri olan "Ödeme İste"ye ilgi her geçen gün artıyor. Hizmet kapsamına yeni dahil olan özellikler, kullanıcılarına daha geniş bir ödeme deneyimi sunuyor.

"ÖDEME İSTE" BİRÇOK YERDE KULLANILABİLECEK

Genişletilmiş kapsamıyla artık yalnızca bireysel kullanıcılar için değil, kurumsal kullanıcılar için de çeşitli avantajlar sağlayan “Ödeme İste”, işletmeler arası (B2B) ödemelerden e-ticaret işlemlerine ve hatta alışveriş ödemelerine kadar pek çok alanda kullanılabilir hale gelerek dijital ödeme deneyiminde yeni bir dönemi başlatıyor.

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22 OCAK 2024'TE HİZMETE AÇILMIŞTI

Merkez Bankası tarafından işletilen Fonların Anlık ve Sürekli Transferi Sistemi (FAST) ile birlikte çalışan ve BKM tarafından geliştirilerek yönetilen "Ödeme İste", hizmete sunulduğu 22 Ocak 2024'ten bu yana binlerce kişinin ödeme süreçlerini kolaylaştırıyor. Bugüne kadar yaklaşık 1 milyona varan işlem adedine ulaşan hizmet sayesinde ödeme isteyen kişilerin talep ettikleri tutarlar kolaylıkla banka hesaplarına ulaşıyor.

285 BİN KİŞİ ÖDEME TALEBİNDE BULUNDU

"Ödeme İste"nin kullanıcı sayısı her geçen gün artarken bugüne kadar 285 bin kişi bu hizmet üzerinden muhatabından ödeme talebinde bulundu. Tutar bazında ödeme istekleri incelendiğinde ise isteklerin yüzde 32'sini 0-500 lira tutar aralığındaki işlemlerin oluşturduğu gözlendi.

Öte yandan FAST işlem limiti olan 100 bin liranın üzerindeki "Ödeme İste" talepleri de havale yoluyla kolaylıkla yapılabiliyor.

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TARİH ÖNCEDEN SEÇİLEBİLİYOR

Ödeme İste hizmetinin kapsamının genişlemesiyle artık ödemenin yapılacağı tarih de önceden seçilebiliyor. Talebi ileten kişi dilerse "erken ödeme" seçeneğini aktif ederek talepte bulunduğu kişinin ödeme tarihi öncesinde ödemeyi tamamlamasına olanak tanıyor. Öte yandan yeni eklenen kısmi ödeme ve erteleme gibi fonksiyonlar da ödeme sürecini daha esnek hale getiriyor.

Yeni fonksiyonlar arasında yer alan "erken ödeme" ile kullanıcılara vade tarihinden önce ödeme yaparak esnek ödeme yönetimi sağlıyor. "Kısmi ödeme"yle ise talep edilen ödemelerin tamamı yerine, kısmi ödemeler gerçekleştirerek esnek bir ödeme süreci sunuyor. "Ödeme erteleme" seçeneği kurumsal müşteriler için ödemelerin ertelenmesini sağlarken ticari işlemlerde likidite yönetimine katkı sunuyor.

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NASIL KULLANILIR?

Hizmetten bireysel olarak yararlanmak için kullanılan bankanın mobil uygulaması / web sitesi kanalıyla FAST menüsüne giriş yapıp "Ödeme İste" seçeneğine tıklamak gerekiyor. Ardından ilgili ekran kanalıyla IBAN'a, karekoda ya da daha önceden tanımlanmış olan Kolay Adrese kolaylıkla ödeme isteği iletilebiliyor. Ödeme isteği o an borçluya SMS ya da anlık bildirim olarak ulaşıyor ve borçlu buradaki adımları izleyerek ödemeyi tamamlayabiliyor.

Kurumsal ödeme isteklerinde de aynı adımlar izlenirken e-ticaret ve yüz yüze ödemelerde üye iş yerine özel bir ara yüz (API) kanalıyla hizmet alınabiliyor. AABu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
Bankalararası Kart Merkezi IBAN
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Okuyucu Yorumları 21 yorum
böyle fırsatçıların herşeyini elşnden alıp hapse atın , vatan haini bunlar
@toprak_1930_mlrzc ararun polisi
hükümet evi olmayanları bir ev sahibi yapamadı böyle fırsatçıların elinde oyuncak olduk sayın cumhurbaşkanım istese her yıl evsizlerin en az 10 bin kişiyi ev sahibi yapar cüzi ödemelerle
bakanlığımız faizi indirsin insanlar tembellikten vazgeçsin faize para yatırmayı bıraksın arsa arazi ev ticaret işlerine başlasın insanlar da parası olan yaşamasın parası olan iş hayatı işkursun ticaret yapsın işsiz insanlar da işi gücü olsun evine ekmek götürsün işte faiz bu yüzden haram bir kişi parasını bankaya yatıyor yatıyor ama parası oluptaiş kuranlar bir şeyler alıp satanlar ticaret yapanlar istihdam sağlayanlar evine ekmek götürmeye sebep olurlar işte faiz bu yüzden haram parası olan bir kişi yaşıyor parası olmayan da parası olanların iş kur ticaret yapmasını bekliyor
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