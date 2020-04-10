BKM'den koronavirüs dolandırıcılarına karşı uyarı

İnsanların korku, endişe, merak gibi duygularını istismar eden dolandırıcıların koronavirüs için bağış toplama, sahte siteler üzerinden hijyen ürünleri satma gibi bahaneleri kullandığı ifade edilen açıklamada, BKM ve siber güvenlik uzmanlarının kullanıcıları dolandırıcılara karşı daha dikkatli olmaları konusunda uyardığı bildirildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Telefonla ya da sahte sosyal medya hesapları üzerinden sizinle iletişime geçerek, faiz indirimi, borç öteleme, aidat iptali gibi birtakım vaatlerle bankacılık ve kredi kartı bilgilerinize erişebilir, sizi sahte internet sitelerine yönlendirebilir, sizden şifre ve kişisel bilgilerinizi talep edebilirler. Sahte siteler üzerinden eldiven, maske, dezenfektan, kolonya ve benzeri ürünlerin satışını yaparak, şifre ve kişisel bilgilerinizi almak isteyebilirler. Salgını fırsat bilen dolandırıcılar yardımseverlik duygularını istismar ederek sosyal medya üzerinden yardıma muhtaç kişiler için 'yardıma muhtaç kişiler var', 'acil yardım fonu oluşturuldu' gibi söylemlerle bağış toplama çağrısı yapabilirler.