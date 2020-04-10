FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. BKM'den koronavirüs dolandırıcılarına karşı uyarı

BKM'den koronavirüs dolandırıcılarına karşı uyarı

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.04.2020 14:03 | Son Güncelleme

Bankalararası Kart Merkezi, insanların korku, endişe, merak gibi duygularını istismar eden dolandırıcıların, koronavirüs için bağış toplama, sahte siteler üzerinden hijyen ürünleri satma gibi bahaneler kullandığını belirtti.

BKM'den koronavirüs dolandırıcılarına karşı uyarı

İnsanların korku, endişe, merak gibi duygularını istismar eden dolandırıcıların koronavirüs için bağış toplama, sahte siteler üzerinden hijyen ürünleri satma gibi bahaneleri kullandığı ifade edilen açıklamada, BKM ve siber güvenlik uzmanlarının kullanıcıları dolandırıcılara karşı daha dikkatli olmaları konusunda uyardığı bildirildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Telefonla ya da sahte sosyal medya hesapları üzerinden sizinle iletişime geçerek, faiz indirimi, borç öteleme, aidat iptali gibi birtakım vaatlerle bankacılık ve kredi kartı bilgilerinize erişebilir, sizi sahte internet sitelerine yönlendirebilir, sizden şifre ve kişisel bilgilerinizi talep edebilirler. Sahte siteler üzerinden eldiven, maske, dezenfektan, kolonya ve benzeri ürünlerin satışını yaparak, şifre ve kişisel bilgilerinizi almak isteyebilirler. Salgını fırsat bilen dolandırıcılar yardımseverlik duygularını istismar ederek sosyal medya üzerinden yardıma muhtaç kişiler için 'yardıma muhtaç kişiler var', 'acil yardım fonu oluşturuldu' gibi söylemlerle bağış toplama çağrısı yapabilirler.

Finans kuruluşları güvenlikle ilgili her türlü önlemi alsa da kişisel verilerin güvenliğiyle ilgili özellikle kullanıcıların dikkatli olması gerekiyor. Çünkü ülkemizdeki dolandırıcılığın yüzde 86 gibi büyük bir bölümü, sosyal mühendislik yöntemleriyle yani kullanıcıların duygularına hitap eden yöntemlerle yapılıyor. Dolayısıyla dolandırıcılığa karşı tedbir alma konusunda en büyük iş kullanıcılara düşüyor."

Siber güvenlik uzmanlarının 6 tavsiyesinin yer aldığı açıklamada, mesaj ve e-postalardaki linklerin kontrol edilmeden tıklanılmaması gerektiği vurgulandı.

Koronavirüsle ilgili sahte sitelere, kampanyalara ve reklamlara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtilen açıklamada, "Koronavirüs salgınına yönelik bağışlarınızı devlet kurumlarına yapın. Banka veya devlet kurumlarından yapıldığı iddia edilen aramalarda arayan numaranın doğruluğunu internetten teyit edin. Şifrelerinizi, kişisel ve finansal bilgilerinizi kimseyle paylaşmayın. İki adımlı doğrulama özelliğini destekleyen internet sitelerinden alışveriş yapmayı tercih edin." ifadelerin yer verildi.

KAYNAK:AA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Çay koronavirüsü yenmede etkili mi? Çay koronavirüsü yenmede etkili mi?
5000 TL maaşlı İŞKUR iş ilanları yayınlandı!5000 TL maaşlı İŞKUR iş ilanları yayınlandı!
İhtiyaç sahiplerine devletten maaş desteği! Aylık 915 TL...İhtiyaç sahiplerine devletten maaş desteği! Aylık 915 TL...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bankalararası Kart Merkezi, dolarndırıcı,

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca 'Sağ ol Türkiye' diyerek açıkladı! İşte o şehirler

Bakan Koca 'Sağ ol Türkiye' diyerek açıkladı! İşte o şehirler

Pentagon'dan Türkiye'ye 'yardım' takdiri

Pentagon'dan Türkiye'ye 'yardım' takdiri

Ücretsiz izin düzenlemesine ilgili bilinmesi gerekenler

Ücretsiz izin düzenlemesine ilgili bilinmesi gerekenler

Tüketici hakem heyetlerinin faaliyetlerine Kovid-19 ertelemesi

Tüketici hakem heyetlerinin faaliyetlerine Kovid-19 ertelemesi

Ekonomi için kritik veri açıklandı

Ekonomi için kritik veri açıklandı

Araç sahipleri dikkat! Akaryakıtta çifte indirim

Araç sahipleri dikkat! Akaryakıtta çifte indirim

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Tam 24 ay süreyle devlet desteği...

Tam 24 ay süreyle devlet desteği...

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Mobil bankacılık kullananlar dikkat! Sizin de başınıza gelebilir

Mobil bankacılık kullananlar dikkat! Sizin de başınıza gelebilir

Temel İhtiyaç Destek Kredisi şartları neler?

Temel İhtiyaç Destek Kredisi şartları neler?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çoban desteği ödemeleri yapılacak

Bakan açıkladı! 53 milyon lira ödenecek

Vefat eden yakınınızdan 1125 TL maaş alabilirsiniz! İşte şartlar!

Vefat eden yakınınızdan 1125 TL maaş alabilirsiniz!

Yeni kimlik ve şifrelerinin hangi alanlarda kullanıldığını duyunca çok şaşıracaksınız!

Yeni kimlik şifresi ne işe yarar?

İşe alacak kişi bulamıyorlar! 5000 TL maaşlı İŞKUR iş ilanları yayınlandı!

5000 TL maaşlı İŞKUR iş ilanları yayınlandı!

Erkekler 2 yıla kadar erken emekli oluyor! İşte adım adım bu yöntem!

Erkekler 2 yıla kadar erken emekli oluyor! İşte adım adım bu yöntem!

SGK girişi 1999 öncesi olanlar yaş beklemekten kurtuldu! İşte o gelişme!

SGK girişi 1999 öncesi olanlar yaş beklemekten kurtuldu

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.