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Bloomberg'ten Merkez Bankası yorumu: "Bu kez farklı bir durum"

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
06.02.2024 16:48 | Son Güncelleme:
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Bloomberg, Hafize Gaye Erkan'ın Merkez Bankası Başkanlığı'ndan istifa etmesi ve yerine Fatih Karahan'ın atanmasını değerlendirdi.

Bloomberg'ten Merkez Bankası yorumu: "Bu kez farklı bir durum"

Hafize Gaye Erkan, Merkez Bankası Başkanlığı görevinden affını isterken yerine Fatih Karahan atandı. İstifa kararına yönelik çok sayıda kurum değerlendirmelerini paylaşırken Bloomberg de Hafize Gaye Erkan'ın akşam saatlerinde aniden görevden ayrılmasının farklı bir durum olduğunu yazdı.

Gazete Oksijen'de aktarılan Bloomberg değerlendirmesinde, "Merkez Bankası'nın ilk kadın başkanı olan Erkan’ın görev süresinin henüz sekizinci ayında istifasını açıklaması herkesi hazırlıksız yakaladı. Erkan istifasında kişisel nedenler ve kendisine yönelik karalama kampanyasının yürütüldüğünü öne sürdü. Bu gelişmeleri farklı kılan şey ise uzun süre düşük faiz oranlarını savunan Erdoğan ile Merkez Bankası’nın yeni yüksek faiz politikası arasındaki ikilem olmaması." denildi.

Değerlendirmede şu ifadelere yer verildi:

"Erdoğan, 2023'te üçüncü kez göreve geldiğinden beri yatırımcı güvenini yeniden tesis etmek ve Türkiye'nin enflasyon krizini çözmek için piyasa dostu bürokratlardan oluşan bir ekibin önderlik etmesine izin verdi. Türk yetkililer, Erkan'ın görevden alınmasının mayıs ayından bu yana kaydedilen ekonomik ilerlemeyi boşa çıkarabileceği yönündeki korkuları yatıştırmak için acele etti ve Erdoğan'ın hala faiz programı desteklediğini söyledi. Bu yorumlar, Erdoğan'ın Temmuz 2023'ten bu yana başkan yardımcısı olan Fatih Karahan'ı yeni merkez bankası başkanı olarak atamasıyla desteklendi."


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Merkez Bankası bloomberg Hafize Gaye Erkan Fatih Karahan
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