BM'den şok rapor! Tam 375 milyon dolar...

Salgınının neden olduğu ekonomik şokun ardından ülkeler toparlanmalarını sürdürürken, yüksek enflasyon ekonomilerin en önemli konu başlıklarından biri haline geldi. Enerjiden gıdaya son dönemde hızlanan fiyat artışları, bir çok ülkede tüketicilerin yaşam maliyetini kayda değer oranda artırdı. 2021 de bir istisna olmazken halihazırda dış ülkelerin desteğine bağımlı olan gelişmemiş birçok ülke daha da zor zamanlara sürüklendi.

Birleşmiş Milletler verilerine göre 2021'de en çok insani yardıma ve korumaya ihtiyaç duyan ülkeler açıklandı. Buna göre Yemen'de devam eden durum 24 milyonu aşkın insanı insani yardıma ve korumaya muhtaç hale getirdi. Etiyopya da 2020'ye kıyasla yüzde 166 yükselerek en büyük artışı yaşadı ve 21 milyon kişi ihtiyaç sahibi haline geldi.

Afganistan listede üçünü sırada yer aldı. Şu anda Taliban kontrolü altındaki ülkedeki gıda krizi ‘gerçekten emsalsiz seviyelere’ ulaştı. Ülkede 8 milyondan fazla insanın kıtlık riski altında olduğu düşünülüyor.

374,9 MİLYON DOLARA İHTİYAÇ VAR

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından küresel bir bağış kampanyası başlatıldı. BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, insani krizin yaşandığı Afganistan için 4,4 milyar ABD doları tutarında yardım kampanyası başlattıklarını ve bu miktarın, şimdiye kadar bir ülke için hedeflenmiş en yüksek meblağ olduğunu vurguladı.

2022 yılında ise toplam finansman ihtiyacının 374,9 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor.

İşte 2021'de en çok insani yardıma ve korumaya ihtiyaç duyan ülkeler ve bir önceki yıla göre değişim oranları:

Yemen – Yüzde 1 artış ile 23,4 milyon kişi

Etiyopya – Yüzde 166 artış ile 21,3 milyon kişi

Demokratik Kongo Cumhuriyeti – Yüzde 23 artış ile 19,6 milyon kişi

Afganistan – Yüzde 96 artış ile 18,4 milyon kişi

Sudan – Yüzde 79 artış ile 13,4 milyon kişi

Suriye – Yüzde 18 artış ile 13 milyon kişi



