BM: Dünya gıda fiyatları endeksi 6 yılın zirvesinde

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) açıklamasına göre, dünya gıda fiyatları endeksi Kasım ayında 2012 Temmuz ayından beri aylık olarak en yüksek artışını gösterdi. Endeks Aralık 2014'ten bu yana en yüksek seviyeye yükseldi.

Tahıl, yağlı tohum, süt ürünleri, et ve şeker gibi gıdalardan oluşan sepetin fiyatını ölçen FAO gıda fiyatları endeksi, Kasım ayında 105.0'a yükseldi. Ekim ayı için 100.9 olarak açıklanan endeks değeri ise 101.0 olarak revize edildi.

Bitkisel yağ fiyatları ise palm yağı fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle aylık yüzde 14,5 artışla endeksin genelindeki yükselişe öncülük etti. Fiyatlardaki yükseliş küresel stoklardaki azalmadan kaynaklandı.

Tahıl fiyatları endeksi ise Kasım'da bir önceki aya göre yüzde 2,5 yükseliş kaydetti. Fakat endeks geçen yılın yüzde 19,9 üzerinde bir değer almış oldu.

Buğday ihracat fiyatları, Arjantin'deki "düşük hasat beklentilerinin" sonucunda yukarı hareket ederken, darı fiyatları ise kısmen ABD ve Ukrayna'daki hasat tahminlerinin azalmasıyla yükseldi. Pirinç fiyatları ise yatay seyretti.