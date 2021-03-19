BM: ”Türkiye Ekonomisi 2020'de Büyüyerek Sürpriz Yaptı”

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Birliği (UNCTAD), Corona virüsü salgınının geçen yıl dünyadaki tüm ekonomileri ciddi şekilde etkilediğini ve trilyonlarca dolarlık gelir kaybına uğrattığını açıkladı. UNCTAD, salgın sonrasında ülkelerin ekonomik kayıplarını ortaya koyan kapsamlı bir rapor hazırladı.

UNCTAD raporuna göre, salgınla birlikte ülke ekonomileri ciddi gelir kayıplarına uğrayarak küçüldü ancak birkaç ülkenin ekonomisi beklenmedik bir şekilde direnç göstererek diğer ülkelerin aksine büyüdü.

UNCTAD raporunda, Türkiye'nin, 2020 yılında sürpriz bir şekilde 1,6 oranında büyüme kaydettiği belirtildi. ABD ise 2020 yılında 1,9 oranında büyüdü. Raporda, Türkiye, ABD ve Brezilya’nın, Corona virüsü salgınında ekonomiyi kurtarmak ve ekonomik durgunluğu önlemek amacıyla yaptıkları harcamalara rağmen, bu ülkelerde emtia ve varlık fiyatlarının büyüme üzerinde olumlu etkisi olduğu ve sürpriz bir şekilde ekonomilerinde büyüme gerçekleştiği kaydedildi.

Rapora göre, Corona virüsü salgınında dünya ülkelerinin ekonomileri 2020 yılında ortalama 0,6 oranında büyüme kaydetti. Gelişmiş ülkelerde de bu oran 0,6, yani küresel ortalamayla aynı düzeyde oldu.