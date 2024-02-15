BM: Ukrayna ekonomisinin toparlanması için 486 milyar dolar gerekiyor

Birleşmiş Milletler (BM), Dünya Bankası, Avrupa Komisyonu ve Ukrayna hükümeti tarafından hazırlanan raporda, Ukrayna ekonomisinin Rusya savaşından gördüğü zarara ilişkin tahminlere yer verildi.

Ukrayna'nın savaş nedeniyle 152 milyar dolar doğrudan zarara uğradığına işaret edilen raporda, hükümetin inşaat ve restorasyon gibi öncelikli görevler için bu yıl 15 milyar dolara ihtiyaç duyacağı belirtildi.

Ülke ekonomisinin toparlanabilmesi için gelecek 10 yılda 486 milyar dolar gerektiği ifade edilen raporda, söz konusu miktarın yüzde 17’sinin konut inşaatı, yüzde 15’inin ulaşım, yüzde 14’ünün ticaret ve sanayi, yüzde 12’sinin tarım ve yüzde 10’unun enerji yatırımları için kullanılması tavsiye edildi.

Raporda, savaştan en çok etkilenen alanların konut ve toplumsal hizmetler, ulaştırma, ticaret, sanayi, enerji ve tarım olduğu kaydedilerek, Kiev, Donbas, Herson ve Zaporijya’nın en fazla zarar gören bölgeler olduğuna işaret edildi.

Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, raporda yer alan açıklamasında, ülkesi için sağlanacak mali yardımın ana kaynağının, Batılı ülkelerde dondurulan Rus varlıkları olması gerektiğini bildirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batılı ülkelerin dondurduğu Rus varlıklarına el koyma girişimlerini "haydutluk" şeklinde tanımlamıştı.

(AA)Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır





