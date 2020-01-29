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BMD, AKUT ile mağaza çalışanlarını depreme hazırlıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.01.2020 11:01 | Son Güncelleme

Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel: - "400 bin personelin eğitim çalışması yıl sonuna kadar tamamlanacak"

İSTANBUL (AA) - Birleşmiş Markalar Derneği'nin (BMD) Türkiye genelinde 70 bin mağazada çalışan yaklaşık 400 bin personelin deprem bilincini artırmak için Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ile başlattığı çalışma devam ediyor.

BMD tarafından yapılan açıklamaya göre, iki kurum arasındaki iş birliği çerçevesinde AKUT gönüllüleri tarafından mağaza personelleri için tatbikatlar düzenleniyor. Tatbikatlar sırasında yapılan çekimlerden hazırlanan özel videolar da BMD'nin ve üye markaların sosyal medya hesaplarından yayınlanmaya başlandı.

- "AVM ve mağazalarda deprem anında nasıl davranılacağını bilmek önemli"

Açıklamada görüşlerine yer verilen BMD Başkanı Sinan Öncel, Türkiye’nin yüzde 92’sinin deprem kuşağında olduğunu anımsattı.

Depremi engellemenin mümkün olmadığını ancak alınacak önlemlerle can kayıplarının ve yaralanmaların önüne geçilebileceğini belirten Öncel, "Her an bir yenisi ile yüzleşmek zorunda kalabileceğimiz depremde can kaybını en aza indirmek için öncelikle binaların sağlam olması gerekiyor. Yapı güvenliğinin yanı sıra özellikle AVM ve mağaza gibi kalabalık mekanlarda deprem anında ve hemen sonrasında insanların nasıl davranacaklarını bilmeleri hayati önem taşıyor.

Aksi takdirde oluşabilecek panik halinde ciddi yaralanmalar ve hatta can kayıpları ile karşı karşıya kalınabiliyor. Deprem başta olmak üzere olası bir afete karşı çalışanlarımızı bilinçlendirmek için arama kurtarma konusunda Türkiye'nin ilk ve en önde gelen sivil kuruluşu AKUT ile geçen aralık ayında işbirliği başlattık." ifadelerini kullandı.

Öncel, şunları kaydetti:

"İş birliği çerçevesinde BMD Yönetim Kurulu olarak AKUT gönüllülerine özel kıyafetlerini hazırlayarak destek verdik. AKUT gönüllüleri de mağazalarda çalışanlarımızın katılımı ile afet ve acil durum tatbikatları düzenliyorlar. 400 bin personelin eğitim çalışması yıl sonuna kadar tamamlanacak. Afet anında ve sonrasında yapılması gerekenlerin uygulamalı olarak gösterildiği tatbikat sırasında çekilen görüntülerden hazırladığımız özel videoları BMD’nin ve üye markalarımızın sosyal medya hesaplarından paylaşarak olabildiğince en geniş kitlelere ulaşmaya çalışıyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
AKUT, BMD, deprem,

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