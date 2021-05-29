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BMS Çelik Hasır Sanayi halka arz ne zaman? BMS Çelik Hasır halka arz kodu belli mi?

29.05.2021 21:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yatırımcılar ve vatandaşlar BMS Çelik Hasır Sanayi halka arz ne zaman sorusunu merak ediyor. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan, Oyak Yatırım, Ünlü Yatırım, Başkent Doğalgaz ile beraber BMS Çelik'in de halka arzına onay geldi. Peki BMS Çelik Hasır Sanayi halka arz ne zaman? BMS Çelik Hasır halka arz kodu belli mi? İşte ayrıntılar...

BMS Çelik Hasır Sanayi halka arz ne zaman? BMS Çelik Hasır halka arz kodu belli mi?

BMS Çelik Hasır Sanayi halka arz ne zaman ve halka arz kodu nedir soruları yatırımcılar tarafından araştırılıyor. SPK; Oyak Yatırım, Ünlü Yatırım, Başkent Doğalgaz ve BMS Çelik'in halka arzına onay verdi. Peki merakla beklenen BMS Çelik Hasır Sanayi halka arz ne zaman?

BMS ÇELİK HASIR SANAYİ HALKA ARZ NE ZAMAN? BMS ÇELİK HASIR SANAYİ HALKA ARZ KODU BELLİ Mİ?

Yatırımcılar ve vatandaşlar Türkiye'nin en tanınmış demir-çelik ihracatçı şirketlerinden olan BMS Çelik Hasır'ın halka arzının ne zaman gerçekleşeceğini merak ediyor. Halka arzın onaylanması sonrası Borsa İstanbul'da gerçekleştirilecek talep toplama süreci merak ediliyor. Borsa'da talep toplama işlemlerini 31 Mayıs ve 1 Haziran tarihlerinde gerçekleştirecek olan şirket, bununla beraber %60,9'luk sermaye artırımı gerçekleştirmiş olacak. BMS Çelik Hasır'ın halka arzı pay başına 4,87 TL'den yapılacak. SPK Haftalık Bülteni'ne göre BMS Çelik'in hisse satış fiyatı 4,87 TL olarak belirlendi.

Son senelerde demir-çelik talebinin iyice artması ile beraber rekor cirolar gerçekleştiren şirket, halka arza %30 iskontolu fiyatla ve 4.87 TL ile giriş yapıyor. Halka arz ile beraber Borsa İstanbul'da ilginin yüksek olduğu demir-çelik sektörü bir şirketi daha kazanmış hale gelecek.

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