BMW'den yeni rekor: Tek şarjla 1213 kilometre gitti

Alman otomotiv devi BMW yine sınırları zorladı. BMW, yeni nesil batarya teknolojisinin performansını test etmek amacıyla gerçekleştirdiği sürüşte elektrikli otomobil menzilinde marka rekoruna imza attı.

Electrek'te yer alan habere göre uzun aks mesafeli yeni BMW i3 50L, tek şarjla 1213 kilometre yol kat etti.

TEK ŞARJLA 1213 KİLOMETRE MENZİL

BMW'nin Çin pazarı için geliştirdiği i3 50L, ağustos ayında Chengdu Otomobil Fuarı'nda tanıtılmıştı. Şirket, modelin CLTC ölçüm standardına göre 1000 kilometrenin üzerinde menzil sunacağını açıklamıştı.

Gerçekleştirilen dayanıklılık testinde ise araç, otoyol, şehir içi ve kırsal yolları kapsayan güzergâhta 1213 kilometre yol aldı. Test boyunca 100 kilometrede 8,8 kWh enerji tüketen model, BMW'nin bugüne kadar bir elektrikli otomobille ulaştığı en uzun mesafeyi kaydetti.

Bu sonuç BMW için marka rekoru niteliği taşırken, elektrikli otomobiller arasındaki küresel menzil rekoru olarak değerlendirilmiyor.

ŞARJ SÜRESİ KISALIYOR

BMW, yeni nesil Gen6 batarya hücrelerinin önceki nesle kıyasla yüzde 20'den fazla yüksek enerji yoğunluğu sunduğunu belirtiyor.

Şirkete göre bu teknoloji, şarj hızını yüzde 30 artırırken sürüş menzilini de uzatıyor.

113,4 kWh batarya kapasitesine sahip i3 50L, 800 voltluk elektrik mimarisiyle destekleniyor. Model, 400 kW'a kadar hızlı şarj gücüyle 10 dakikada yaklaşık 400 kilometrelik menzil kazanabiliyor.

SATIŞLARIN 2027'DE BAŞLAMASI BEKLENİYOR

BMW i3 50L'nin bu yılın ilerleyen dönemlerinde satışa sunulması, ilk teslimatların ise 2027'nin ilk çeyreğinde başlaması bekleniyor.

BMW, yeni nesil batarya hücrelerinin seri üretimine 15 Ekim'de Çin'in Shenyang kentinde başladı.

Şirket, Gen6 teknolojisini Neue Klasse platformundaki yeni elektrikli modellerinde kullanmayı planlıyor.