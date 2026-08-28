Bodrum'a 3 kruvaziyer gemisiyle 293 turist geldi

Bodrum Cruise Port'a Portekiz bayraklı 126 metre uzunluğundaki "World Traveller", Bahamalar bayraklı 104 metre uzunluğundaki "Douglas Mawson" ve Malta bayraklı 59 metre uzunluğundaki "Arethusa" isimli kruvaziyer gemileri yanaştı.

Pire Limanı'ndan gelen "World Traveller"da 159 yolcu ile 120 mürettebat bulunduğu belirtildi. Bodrum'a ilk kez gelen geminin gece Patmos Limanı'na hareket edeceği öğrenildi.

Kuşadası Limanı'ndan gelen ve Bodrum'a ilk ziyaretini gerçekleştiren "Douglas Mawson"da ise 86 yolcu ile 92 mürettebat bulunuyor. Geminin gece Marmaris Limanı'na hareket edeceği belirtildi.

İstanköy (Kos) Limanı'ndan gelen "Arethusa"da da 48 yolcu ile 21 personelin bulunduğu bildirildi. Bu geminin de gece Rodos Limanı'na hareket edeceği öğrenildi.

Gemilerde ağırlıklı olarak Amerikalı yolcuların bulunduğu belirtildi.

Kruvaziyerlerden ilçeye inen yolcuların gün boyunca Bodrum'un tarihi ve turistik yerlerini ziyaret edeceği kaydedildi.

Kaynak: AA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır