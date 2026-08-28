FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Bodrum'a 3 kruvaziyer gemisiyle 293 turist geldi

Muğla'nın Bodrum ilçesine 3 kruvaziyer gemisi, 293 turist getirdi.

Bodrum'a 3 kruvaziyer gemisiyle 293 turist geldi

Bodrum Cruise Port'a Portekiz bayraklı 126 metre uzunluğundaki "World Traveller", Bahamalar bayraklı 104 metre uzunluğundaki "Douglas Mawson" ve Malta bayraklı 59 metre uzunluğundaki "Arethusa" isimli kruvaziyer gemileri yanaştı.

Pire Limanı'ndan gelen "World Traveller"da 159 yolcu ile 120 mürettebat bulunduğu belirtildi. Bodrum'a ilk kez gelen geminin gece Patmos Limanı'na hareket edeceği öğrenildi.

Kuşadası Limanı'ndan gelen ve Bodrum'a ilk ziyaretini gerçekleştiren "Douglas Mawson"da ise 86 yolcu ile 92 mürettebat bulunuyor. Geminin gece Marmaris Limanı'na hareket edeceği belirtildi.

İstanköy (Kos) Limanı'ndan gelen "Arethusa"da da 48 yolcu ile 21 personelin bulunduğu bildirildi. Bu geminin de gece Rodos Limanı'na hareket edeceği öğrenildi.

Gemilerde ağırlıklı olarak Amerikalı yolcuların bulunduğu belirtildi.
Kruvaziyerlerden ilçeye inen yolcuların gün boyunca Bodrum'un tarihi ve turistik yerlerini ziyaret edeceği kaydedildi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

%39 Faizli Mevduat ile Birikimlerinizi Değerlendirin!

%39 Faizli Mevduat ile Birikimlerinizi Değerlendirin!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çantacı esnafı yeni eğitim öğretim yılına hazırÇantacı esnafı yeni eğitim öğretim yılına hazır
Emlakçılardan ev kiralayacak öğrencilere "depozito" uyarısıEmlakçılardan ev kiralayacak öğrencilere "depozito" uyarısı

Anahtar Kelimeler:
Muğla
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
20 yıldır Guantanamo'daydı: 11 Eylül'ün mimarı Halid Şeyh Muhammed'in dava tarihi belli oldu!

20 yıldır Guantanamo'daydı: 11 Eylül'ün mimarı Halid Şeyh Muhammed'in dava tarihi belli oldu!

Nepal'deki sel felaketinden çarpıcı kare! Sınır hattını bile ortadan kaldırmış

Nepal'deki sel felaketinden çarpıcı kare! Sınır hattını bile ortadan kaldırmış

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura heyecanı! İşte rakiplerimiz...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura heyecanı! İşte rakiplerimiz...

Pelin Akil gördüklerine inanamadı: “Aklımı kaybedeceğim!”

Pelin Akil gördüklerine inanamadı: “Aklımı kaybedeceğim!”

Vergi veya SGK borcu olan esnafa kredi! Limitler 1,5 milyon TL'ye çıkarıldı!

Vergi veya SGK borcu olan esnafa kredi! Limitler 1,5 milyon TL'ye çıkarıldı!

Altında kritik cuma! 3 haftalık yükseliş bitebilir: Piyasalar saat 17:00'yi bekliyor

Altında kritik cuma! 3 haftalık yükseliş bitebilir: Piyasalar saat 17:00'yi bekliyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.