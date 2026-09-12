Bodrum Belediyesi’nden okullara bakım ve onarım desteği

Bodrum Belediyesi, 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde öğrencilerin daha güvenli, temiz ve nitelikli ortamlarda eğitim görmesi amacıyla ilçedeki okullarda yaz sezonunda başlatılan bakım, onarım ve çevre düzenleme çalışmalarını sürdürüyor.

İlçede bulunan okullardan gelen talepler doğrultusunda, Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri ile Park ve Bahçeler müdürlüklerine bağlı ekipler tarafından okullarda yürütülen çalışmalar bir bir tamamlanıyor. Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki Atölyeler Birimi, bakım, onarım ve düzenleme çalışmalarına yaz ayları boyunca devam etti. Ekipler, ilçe genelinde toplam 22 okulda çeşitli çalışmalar gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında ihtiyaç duyulan okullara yeni korkuluk demirleri monte edilirken çatı tamiratı ve yalıtım işlemleri gerçekleştirildi. Sıhhi tesisat arızaları giderildi; kapı ve pencerelerin bakım ve onarımları yapıldı. Okulların ihtiyaçları doğrultusunda yeni banklar yerleştirilirken eskiyen bank ve kamelyaların tamiratları gerçekleştirildi. Okul bahçelerini çevreleyen çit ve tellerin bakım, onarım ve montajları yapıldı. Çatı sökümü ve imalatı ile çatı üstlerinin kapatılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. Bahçe duvarları boyanırken okul çevresindeki aydınlatmaların bakımları yapıldı. Ekipler ayrıca yağmur oluğu montajı, priz ve elektrik arızalarının giderilmesi ile çeşitli basit tamirat ve tadilat çalışmalarını tamamladı. Okulların ihtiyaçları doğrultusunda kitaplık dolapları imal edilirken okul girişleri ve Atatürk büstleri çevresindeki zeytin ağaçlarının bulunduğu alanlarda ahşap kaplama uygulamaları gerçekleştirildi.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de her eğitim öğretim yılı öncesinde olduğu gibi bu yıl da ilçe genelindeki okullarda, belediyenin imkanları ve çalışma programı doğrultusunda budama ve ot temizliği çalışmalarını sürdürüyor. Ağustos ayı başından bu yana 39 okulda çalışmalarını tamamlayan ekipler, toplam 31 bin 685 metrekarelik alanda ot temizliği gerçekleştirdi. Çalışmalarla okul bahçeleri, öğrencilerin kullanımına daha düzenli ve temiz şekilde hazırlanıyor.



Kaynak: İHA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır