FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Bodrum Belediyesi’nden okullara bakım ve onarım desteği

Bodrum Belediyesi, 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde öğrencilerin daha güvenli, temiz ve nitelikli ortamlarda eğitim görmesi amacıyla ilçedeki okullarda yaz sezonunda başlatılan bakım, onarım ve çevre düzenleme çalışmalarını sürdürüyor.İlçede bulunan okullardan gelen talepler doğrultusunda, Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri ile Park ve Bahçeler müdürlüklerine bağlı ekipler tarafından okullarda yürütülen çalışmalar bir bir tamamlanıyor.

Bodrum Belediyesi’nden okullara bakım ve onarım desteği

Bodrum Belediyesi, 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde öğrencilerin daha güvenli, temiz ve nitelikli ortamlarda eğitim görmesi amacıyla ilçedeki okullarda yaz sezonunda başlatılan bakım, onarım ve çevre düzenleme çalışmalarını sürdürüyor.

İlçede bulunan okullardan gelen talepler doğrultusunda, Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri ile Park ve Bahçeler müdürlüklerine bağlı ekipler tarafından okullarda yürütülen çalışmalar bir bir tamamlanıyor. Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki Atölyeler Birimi, bakım, onarım ve düzenleme çalışmalarına yaz ayları boyunca devam etti. Ekipler, ilçe genelinde toplam 22 okulda çeşitli çalışmalar gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında ihtiyaç duyulan okullara yeni korkuluk demirleri monte edilirken çatı tamiratı ve yalıtım işlemleri gerçekleştirildi. Sıhhi tesisat arızaları giderildi; kapı ve pencerelerin bakım ve onarımları yapıldı. Okulların ihtiyaçları doğrultusunda yeni banklar yerleştirilirken eskiyen bank ve kamelyaların tamiratları gerçekleştirildi. Okul bahçelerini çevreleyen çit ve tellerin bakım, onarım ve montajları yapıldı. Çatı sökümü ve imalatı ile çatı üstlerinin kapatılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. Bahçe duvarları boyanırken okul çevresindeki aydınlatmaların bakımları yapıldı. Ekipler ayrıca yağmur oluğu montajı, priz ve elektrik arızalarının giderilmesi ile çeşitli basit tamirat ve tadilat çalışmalarını tamamladı. Okulların ihtiyaçları doğrultusunda kitaplık dolapları imal edilirken okul girişleri ve Atatürk büstleri çevresindeki zeytin ağaçlarının bulunduğu alanlarda ahşap kaplama uygulamaları gerçekleştirildi.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de her eğitim öğretim yılı öncesinde olduğu gibi bu yıl da ilçe genelindeki okullarda, belediyenin imkanları ve çalışma programı doğrultusunda budama ve ot temizliği çalışmalarını sürdürüyor. Ağustos ayı başından bu yana 39 okulda çalışmalarını tamamlayan ekipler, toplam 31 bin 685 metrekarelik alanda ot temizliği gerçekleştirdi. Çalışmalarla okul bahçeleri, öğrencilerin kullanımına daha düzenli ve temiz şekilde hazırlanıyor.

Bodrum Belediyesi’nden okullara bakım ve onarım desteği 1

Bodrum Belediyesi’nden okullara bakım ve onarım desteği 2

Bodrum Belediyesi’nden okullara bakım ve onarım desteği 3
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Son yılların en bereketli sezonu! Palamudun fiyatı sudan ucuzSon yılların en bereketli sezonu! Palamudun fiyatı sudan ucuz
Van’da okul alışverişi hızlandı: Kırtasiyelerde bazı ürünler tükendiVan’da okul alışverişi hızlandı: Kırtasiyelerde bazı ürünler tükendi

Anahtar Kelimeler:
Bodrum belediye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan davet etmişti! Acar Ünlü kararını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan davet etmişti! Acar Ünlü kararını açıkladı

Ters yöne girdi, polislere saldırdı, gazetecilere de tükürdü: ‘Sanatçıyım ben’

Ters yöne girdi, polislere saldırdı, gazetecilere de tükürdü: ‘Sanatçıyım ben’

Vincenzo Italiano'dan Fenerbahçe itirafı

Vincenzo Italiano'dan Fenerbahçe itirafı

İmaj tazeledi! Saçlarını kısacık kestirdi

İmaj tazeledi! Saçlarını kısacık kestirdi

SGK Uzmanı Özgür Erdursun'dan 2027 asgari ücret tahmini: Yeni rakamı açıkladı

SGK Uzmanı Özgür Erdursun'dan 2027 asgari ücret tahmini: Yeni rakamı açıkladı

En düşük emekli maaşıyla ilgili çalışma başladı! Yakın zamanda Erdoğan'a sunulacak

En düşük emekli maaşıyla ilgili çalışma başladı! Yakın zamanda Erdoğan'a sunulacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.