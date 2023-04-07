FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bodrum'da 2 lahmacun 2 ayran fiyatı dudak uçuklattı! 'Matematik yetmiyor' 1 kilo kıymadan pahalı...

Bodrum'da 2 lahmacun 2 ayran fiyatı dudak uçuklattı! 'Matematik yetmiyor' 1 kilo kıymadan pahalı...

07.04.2023 12:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deniz sezonunun açılmasıyla her sene olduğu gibi bu sene de Bodrum plajlarındaki lahmacun fiyatları gündem yarattı. 2 lahmacun ve 2 ayranın fiyatını duyanlar büyük şaşkınlık yaşarken içinde yaklaşık 100-150 gram kıyma kullanılan bir lahmacunun fiyatının 1 kilo kıyma fiyatından fazla olduğu görüldü. Vatandaşlar bu durumla ilgili "Matematik yetmiyor gerçekten" yorumlarını yaptı. İşte Bodrum Türkbükü'ndeki lahmacun fiyatları...

Bodrum'da 2 lahmacun 2 ayran fiyatı dudak uçuklattı! 'Matematik yetmiyor' 1 kilo kıymadan pahalı...

Yaz aylarının klasikleşmiş konularından bir tanesi de tatil yörelerindeki lahmacun fiyatları. Tatil bölgelerinde deniz sezonunun açılmasıyla beraber yeniden fiyatlar konuşulmaya başlandı ve yeni rakamların cep yaktığı görüldü. Bodrum plajlarında kabarık gelen hesaplardaki en önemli göstergelerden bir tanesi lahmacun olmaya devam ediyor. Üstelik bu kez lahmacunun fiyatına, '1 kilo kıyma' hesabı yapıldığında matematik de yetmiyor. İşte Bodrum Türkbükü'ndeki plajlarda lahmacun fiyatları ve ayranla birlikte yenildiğinde ödenecek o rakamlar...

"2 LAHMACUN 2 AYRAN 870 TL"

Show Haber'de yer alan habere göre; '2 lahmacun 2 ayran 870 TL, yer misiniz?' diye soru sorulup mikrofon uzatılan bir vatandaş "Yemem tabii ki" derken bir başkası ise "Yiyebilirim, neden olmasın, çünkü çok güzel" yanıtını verdi. Vatandaşlar "Kazık" ve "Lahmacun güzel bir yemek olmaya başladı" yorumlarını da yaptı.

L1

"1 KİLO ETİN ÜSTÜNE ÇIKMIŞ"

Bodrum'da işletmeler her yıl üzerine 100 TL koymaya devam ediyor. Türkbükü'ndeki lahmacunun fiyatı yeni sezonda 295 TL'ye çıktı. Durumu değerlendiren bir başka işletmeci ise "1 kilo etin üstüne çıkmış yani rakam olarak. Ben 295 liraya 4 tane lahmacun veriyorum" yorumunda bulundu.

L2

1 LAHMACUN 295 TL OLDU

Türkiye'nin en gözde tatil mekanlarından Bodrum Türkbükü, sezonu yine uçuk rakamlarla açtı. Her sene bölgenin nabzını tutan lahmacun barometresi yine bir önceki yılı katladı. Lahmacunun fiyatı 2021 yılında 95 TL, 2022 yılında 194 TL idi. 2023 yılında ise 295 TL oldu.

L3

Vatandaşlar ise "Yok, o kadar da değildir ya", "Herkesin giremeyeceği bir ortam yaratıyorlar belli ki" yorumlarını yaptı.

L4

"MATEMATİK YETMİYOR"

Kıymanın kilogram fiyatı şu sıralarda 250 TL. Yani 100-150 gram kullanılan bir lahmacun, bir kilo kıymadan daha pahalı. Bu durumla ilgili vatandaşlar "Lahmacun için çok yüksek, matematik yetmiyor gerçekten" dedi.

L5

AYRAN FİYATI İSE 140 TL

295 TL'lik lahmacunun yanı sıra yanında ayran içmek istenildiğinde de fiyat şaşırtıyor. Aynı beach'te o ayranın fiyatı da 140 TL'ye geliyor. Maliyeti 5-10 lira olsa da beach'in içinde fiyatı 140 TL'ye fırlıyor.

Marketteki ürünlerde görülüyordu! Yeni 1 lirada da oldu... Marketteki ürünlerde görülüyordu! Yeni 1 lirada da oldu...
Gram altın için 'Sürpriz değil' diyerek açıkladı: 1700 TL... Gram altın için 'Sürpriz değil' diyerek açıkladı: 1700 TL...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gram altın için 'Sürpriz değil' diyerek açıkladı: 1700 TL...Gram altın için 'Sürpriz değil' diyerek açıkladı: 1700 TL...
Maaş ve bayram ikramiyesi tarihleri belli oldu: 9.500 TL ödemeMaaş ve bayram ikramiyesi tarihleri belli oldu: 9.500 TL ödeme
Sözleşme imzalandı: En düşük maaş 15 bin TL olduSözleşme imzalandı: En düşük maaş 15 bin TL oldu
Anahtar Kelimeler:
Bodrum plaj Lahmacun lahmacun fiyatları türkbükü

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da emlak piyasasında deprem! Böylesi görülmedi, ne kiralayan ne de satın alan var: 4 ilçeye rağbet azaldı

İstanbul'da emlak piyasasında deprem! Böylesi görülmedi, ne kiralayan ne de satın alan var: 4 ilçeye rağbet azaldı

Ünlü oyuncu, MHP Muğla'dan 1’inci sıra milletvekili adayı oldu

Ünlü oyuncu, MHP Muğla'dan 1’inci sıra milletvekili adayı oldu

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Temmuz'da çifte zam var

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Temmuz'da çifte zam var

Merkez Bankası'ndan TL hamlesi!

Merkez Bankası'ndan TL hamlesi!

Marketteki ürünlerde görülüyordu! Yeni 1 lirada da oldu...

Marketteki ürünlerde görülüyordu! Yeni 1 lirada da oldu...

Gram altın için 'Sürpriz değil' diyerek açıkladı: 1700 TL...

Gram altın için 'Sürpriz değil' diyerek açıkladı: 1700 TL...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Korkunç olay! Resmen yer yarıldı, zemin arabayı yuttu

Korkunç olay! Resmen yer yarıldı, zemin arabayı yuttu

"18 kilo altınım var" demişti! Şaşırtan itiraf... 2.5 milyon borca girip...

"18 kilo altınım var" demişti! Şaşırtan itiraf... 2.5 milyon borca girip...

Sporda ve günlük hayatta şıklığı yakalayın! Spor ve sırt çantalarında indirim

Sporda ve günlük hayatta şıklığı yakalayın! Spor ve sırt çantalarında indirim

Bir sivilceyle başladı! Doktorlar bile duruma şaşkın

Bir sivilceyle başladı! Doktorlar bile duruma şaşkın

Kadın konuk 3 ay evli kaldığını duyunca bomba bir yanıt verdi! "İlk seks..."

Kadın konuk 3 ay evli kaldığını duyunca bomba bir yanıt verdi! "İlk seks..."

Baharın en trend parçası kot ceketlerde %40'a varan indirim

Baharın en trend parçası kot ceketlerde %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.