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Gram altın için 'Sürpriz değil' diyerek açıkladı: 1700 TL... Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? 'Kaçınılmaz' dedi ve ekledi! 'Yılın son düşüşleri'

07.04.2023 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gram altın yükselmeye devam eder mi? Gram altın ne kadar olacak? Altın almak isteyen yatırımcılar altındaki hareketliliği dikkatle takip ediyor. Ons altın ve gram altındaki hareketlilik ile ABD'de açıklanacak verilere ilişkin alım fırsatları değerlendirilirken 'Şu anda altın almak mantıklı mı?' sorusu da gündeme geliyor. Ünlü piyasa analisti İslam Memiş, altına ilişkin son değerlendirmelerini paylaşırken gram altında 1700 lira seviyesini işaret etti. İşte altında son durum...

Gram altın için 'Sürpriz değil' diyerek açıkladı: 1700 TL... Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? 'Kaçınılmaz' dedi ve ekledi! 'Yılın son düşüşleri'

Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Altın alarak yatırım yapmak isteyenler ya da altın ihtiyacı olanlar altın fiyatlarındaki hareketliliği dikkatle takip ediyor. Hem ons altın hem de gram altındaki son durum merak edilirken uzmanların altın fiyatlarına ilişkin öngörüleri de inceleniyor. Son olarak piyasa analisti İslam Memiş, YouTube kanalında paylaştığı bir videoyla altındaki son duruma ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı. Peki, çeyrek altın ne kadar? İşte gram altın fiyatı ve tüm merak edilenler...

"ONS ALTINDA 2350 DOLAR SEVİYESİ BU YIL KAÇINILMAZ"

İslam Memiş, ons altınla ilgili açıklamasında "Ons altın 13 ayın zirvesinde bu hafta, 2028 dolar seviyesine kadar yükseldi. Yine bu yıl için 2350 dolar seviyesini beklemeye devam ediyoruz, hatta 2350 dolar seviyesinin üzerinde ataklar da görebiliriz yaz aylarında. Ama en kötü ihtimal 2350 dolar seviyesinin bu yıl kaçınılmaz olduğunu hep beraber görmüş olacağız." dedi.

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ALTIN ALMAK MANTIKLI MI?

Alım fırsatıyla ilgili de konuşan Memiş, "Düşüşler alım fırsatı. Özellikle ons altında 1960, 1930 dolar destek seviyelerini ifade ettim. Dedim ki arkadaşlar bu yükselişler sağlıksız, son 2 haftadır böyle yukarı yönlü ataklar gerçekleştiriyor ancak bu yükselişler sağlıksız yükselişler, teknik olarak bir düzeltmeye ihtiyacı var, 1960, 1930 bu bant aralıklarında bir alım boşluğu kaldı, buralar test edilebilir." ifadelerini kullandı.

Devamında Memiş, "İlk kez altın alacak... Hani altın almayı ihmal etmiş, uyarıları dikkate almayan, sürü psikolojisiyle altın fiyatları yükseldiği zaman ben de alsaydım diye haykıran arkadaşlar çok biliyorsunuz. Bunlar hep böyle almayı ihmal ederler, uyarıları dikkate almazlar, yükselince hep tepeden almayı severler, işte bu arkadaşlar... 2008 dolar seviyesinde şu an itibarıyla ama bugün tarım dışı istihdam verisi açıklanacak Amerika'da. Ben tekrar 1960 dolar destek seviyesini ve alttaki rakamları takip etmeye devam edeceğim. Yani ons altın tarafında bugünden itibaren bir düşüş gerçekleşebilir. 2000 dolar seviyesinin üzerinde ben alım için uygun olmadığını şahsen düşünüyorum. Ama bugün tarım dışı istihdam verisi açıklandıktan sonra 1960 dolar destek seviyesi veya daha alt rakamlara çekilebilir. O yüzden elinde dolar bulunduran arkadaşlar, bunu fırsata çevirmeli ve altın almak için bugün ve pazartesi günü veya yarın bir fırsat yakalamış olacak." şeklinde konuştu.

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GRAM ALTINDA SON DURUM

Gram altın fiyatı ile ilgili ise Memiş "Gram altının 1248 lira seviyesinde olduğunu görüyorsunuz ekranlarda. Gram altın 1248 lira değil, 1271-1278 lira aralığında hem bankalarda hem kapalıçarşı piyasasında. Burada da bir gerileme beklediğimi ifade etmek isterim. Yine geçen haftaki videolarımda gram altın tarafında bir ons ve gram tarafında bir düşüş öngördüğümü, ons nedenli gram altında da bir geri çekilme öngördüğümü ifade etmiştim. Bugün ve pazartesi günü bu beklediğimiz kar satışları gerçekleşir... Ha nereye kadar geriler? 1230... 1200 lira destek seviyesi vardı, dolar kuru yukarı yönlü atak gerçekleştiği için artık 1200 liraya gelme ihtimalini zayıf görüyorum. O yüzden 1230 destek seviyesini takip etmeye devam edeceğim." dedi.

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"YILIN SON DÜŞÜŞLERİ VE SON ALIM FIRSATLARI OLACAĞINI TAHMİN EDİYORUM"

Memiş ardından "Ancak şunu tekrar etmekte fayda var. Bugün tarım dışı istihdam verisi açıklandıktan sonra bu düşüşlerin son, yani yılın son düşüşleri ve son alım fırsatları olacağını ben tahmin ediyorum. Gram altın almak isteyen arkadaşların da bugünü, yarını, pazartesi gününü son bir kez değerlendirmesi gerekiyor. Ve ondan sonra yine fırsat vermeden 1300'lü rakamları tekrar konuşacağımızı da ifade etmek isterim. Yine hazirandan sonra 1400-1500 lira aralığını konuşacağız." dedi.

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"GRAM ALTINDA 1700 LİRA SEVİYESİ BİLE GÖRÜLEBİLİR"

Gram altın ne kadar olacak? Memiş gram altının yükselişiyle ilgili de öngörülerini paylaştı ve "Ama eğer ons altın 2350 dolar seviyesini yukarı yönlü kırarsa bu sefer muhtemelen 1500 lira seviyesi yukarı yönlü kırılabilir. 1600, 1700 bu rakamları da görebiliriz. Bunlar sürpriz değil, böyle bir risk var yani. Sadece bizim takip ettiğimiz 1450, orası kırılırsa 1500, 1550... Bu bant aralığı değil bizim hedefimiz. Yani 1500 lira seviyesi de kırılırsa, ons altından tekrar destek alırsa bu sefer 1500 lira seviyesi yukarı yönlü kırılır, 1600-1700 lira seviyesi bile görülebilir. Böyle bir risk var, bu risk her geçen gün güçlenmeye devam ediyor. Yani bunu göz önünde bulundurun. O yüzden elinde altın bulunduran yatırımcısı 'Ben satarım düşükten tekrar yerine koyarım, şu kadar kazandım, karımı cebime koyarım' falan bunlar yanlış düşünceler. Kesinlikle satma taraftarı olmayın, satan yerine koymaz, zarar eder." ifadelerini kullandı.

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GÜNCEL ALTIN FİYATLARI (7 NİSAN 2023 CUMA)

Ons altın: 2.007 dolar
Gram altın: 1.243 TL
Çeyrek altın: 2.032 TL
Cumhuriyet altını: 8.572 TL
22 ayar bilezik: 1.227 TL

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