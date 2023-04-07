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Marketteki ürünlerde görülüyordu... 2023 basımı 1 lirada da oldu! İkisi arasındaki farkı anlayanlar şaşırdı

07.04.2023 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artan maliyetler nedeniyle son dönemde marketlerdeki peynir, tereyağı, çikolata ve meşrubat gibi çok sayıda üründe ambalajların görünümleri aynı kalsa da gramajlarının düştüğü dikkatlerden kaçmıyordu. Benzer bir durum, 2023 yılı basımı 1 liralarda da yaşandı. 2016 basımı 1 lira ile gramajı düşürülen 2023 basımı 1 lira ele alındığında ağırlık olarak farkını hissedenler şaşırdı. Buna göre yıllardır 8 gram olan 1 liralar, Mart ayından itibaren darphanede 6 grama düşürüldü.

Marketteki ürünlerde görülüyordu... 2023 basımı 1 lirada da oldu! İkisi arasındaki farkı anlayanlar şaşırdı

Marketlerdeki ürünlerin görüntüleri aynı kalsa da gramajlarındaki farklılık vatandaşın dikkatini çekiyordu. Peynir, yoğurt, tereyağı, meşrubat ve çikolata gibi pek çok ürünün gramajının azaldığı fark edilirken 1 TL'nin de gramajının azaldığı öğrenildi. 1 TL'nin de üretim maliyeti artınca darphane çareyi, yeni 1 liraların gramajını düşürmekte buldu. İşte 2016 yılı basımı 1 liralar ile 2023 yılı basımı 1 liralar arasındaki o fark...

"YENİSİ DAHA HAFİF"

Show Haber'de yer alan habere göre; sokaktaki vatandaşlara eski ve yeni bir liranın ağırlıklarının fark edilip edilmediği soruldu, iki parayı da eline alanlar eskisinin daha ağır, yenisinin daha hafif olduğunu söyledi.

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GRAMAJI AZALTILDI

Biri eski, diğeri yeni olan 2 tane 1 lira'nın kalınlığının, ağırlığının ve hatta çıkardığı sesin bile farklı olduğu belirtildi. Bir liranın alım gücünün azaldığı, artık 1 liraya yalnızca bir adet sakız alınabildiği aktarılırken alım gücü azalsa da maliyetinin çok arttığı ifade edildi. Bu yüzden Merkez Bankası'nın yeni bir liraların gramajını azalttığı belirtildi.

MALİYETİ, KENDİ DEĞERİNİ GEÇTİ

1 liranın üretiminde bakır, nikel ve çinko gibi madenler kullanıyor. Döviz kurundaki artış, ham madde fiyatlarındaki pahalılık derken 1 liranın maliyetinin kendi değerini geçtiği aktarıldı.

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1 liranın gramajının azaltılmasıyla ilgili mikrofon uzatılan bir vatandaş, "Daha da azaltılsa hiçbir sakıncası yok bence. Biraz daha hafif olsa... Veyahut metal parayı tamamen kaldırsak..." ifadelerini kullandı.

MART'TAN İTİBAREN 6 GRAMA DÜŞÜRÜLDÜ

Haberde, biri 2016 yılı basımı, diğeri ise daha yeni 2023 yılında basılmış olan iki 1 lira alınıp tartıldı. Eski 1 lira 8.21 gram gelirken, yeni 1 lira ise tartılınca 6.63 gram geldi. İki adet 1 lira arasında yaklaşık olarak 1,5 gram fark olduğu kaydedildi.

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Yıllardır 8 gram olan 1 liralar, Mart'tan itibaren darphanede 6 grama düşürüldü. Yani artan maliyete çözüm, gramajın indirilmesinde bulundu.

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