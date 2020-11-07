Bodrum’da konuta talep yüzde 34 arttı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs her sektörde etkisini gösterdi. Vatandaşın sakinliğe, denize ve ormana olan ihtiyacı da konut tercihlerini etkiledi. İstanbul-Bursa-İzmir-otoyolu ile 3.5 saatte İzmir'e ulaşılması, İstanbul-İzmir-Çanakkale köprü bağlantısı, İzmir-Aliağa-Çandarlı otoyolu projesi gibi projelerle İstanbul’dan ulaşımın daha kolay ve hızlı hale geldiği Ege Bölgesi’nde konut projelerine olan ilgi daha da arttı.Ulaşım avantajlarının yanında pandemi süreciyle birlikte vatandaşın değişen ev beklentisi, beraberinde yazlık ve kışlık olarak kullanılabilecek müstakil projeleri de tercih etmesine neden oldu. Bodrum’da konut satışlarının rekor üstüne rekor kırdığını belirten Huzzak Yapı ve Art Tech City Mimarlık Yönetim Kurulu Başkanı Yüksek Mimar Mustafa Fatih Demir,“Bodrum’da 2020 yılının ilk sekiz ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre konut satışları yüzde 34,33 oranında arttı. Talebe oranla arzın yetersiz kalmasından dolayı da Bodrum’da konut fiyatları yüzde 30 oranında arttı” ifadelerini kullandı.