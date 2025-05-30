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Bodrum'da üretilen ultra lüks yat suya indirildi! 1,2 milyar lira değerinde...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde üretilen 50 metre uzunluğunda, 1,2 milyar lira değerinde olan 'Legasea' isimli yat törenle suya indirildi.

Bodrum'da üretilen ultra lüks yat suya indirildi! 1,2 milyar lira değerinde...

İçmeler mevkisinde bulunan firma tarafından 50 metre uzunluğunda, 9 metre genişliğinde 1,2 milyar lira değerinde olan 'Legasea' isimli süper lüks yatın üretimi geçen günlerde tamamlandı. 4 güverteden oluşan 12 kişilik 6 misafir kabini, 2 salon ve 10 personel için 5 kabin bulunan Legasea için firmanın tersanesinde denize indirme töreni düzenlendi.

Törene Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Belediye Başkan Vekili Emel Çakaloğlu, STK temsilcileri, firma yetkilileri, sektör temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı. Yat, sirenlerle denize indirilirken, çevredekiler o anları fotoğraf çekerek ölümsüzleştirdi. Tersane yakınlarına açılan lüks yattan mavi-beyaz balonlar göğe bırakıldı. O anlar güzel görüntüler oluşturdu.

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'BODRUM İÇİN GURUR GÜNÜ'

Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, konuşmasında, "Bodrum için gurur günü, Bodrum'daki tesislerden bu yatın çıkması bizlere gurur veriyor, istihdam sağlıyor" dedi.

Teknenin tasarım süreciyle birlikte 3 yılda tamamlandığını söyleyen firma CEO'su Onur Tekin, "Çok güzel bir tekneyi suya indirmenin gururu içerisindeyiz. Teknenin tasarım hikayesi yaklaşık 1 yıl sürdü. Tufan Bey'in isteğiyle bunu gerçekleştirdik. 2 ay önce tekneyi bir müşterimize sattık. Müşterimiz mutlu olduğu için bize bir sipariş daha verdi. Yaklaşık 3 ay sonra 2'nci tekneye başlamanın gururuyla devam ediyoruz. Teknemiz ilk yılı tasarım olmak üzere 3 yılda tamamlandı. Teknemizin 28,5 milyon avroluk satışı mevcut, 1,2 milyar liralık bir rakamı var. Tekneyi alan kişi ABD'den bir iş insanı" ifadelerini kullandı.

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380 kişinin çalıştığını belirten firma ortağı Tufan Güleş ise "Burada yaklaşık 380 kişi çalışıyor. Bodrum guletinin vermiş olduğu açık alan ve yaşam alanını dahil edip dizaynı Luca Dini ile birlikte tasarladık. Güzel projeye gönlümüzü ve emeğimizi verdik" dedi.

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Türkiye'yi sevdiğini söyleyen tekne sahibi Tzahi Nachmias de "Son 10 seneden beri tekne sahibiyim. Bodrum, Marmaris ve Göcek'li olan personellerle çalışıyorum. Dünyanın neresinde seyir yaparsam yapayım sadece Türkiye'yi seviyorum. İtalya'da yaptırdığım lüks yatlara biniyordum. En son 50 metrelik teknemi satıp buradan 50 metrelik tekne aldım bu tamamen özel ve şahsi kullanımım için olacak" diye konuştu. (DHA)

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5Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
Bodrum yat
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