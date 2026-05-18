Bodrum lahmacunla yine gündem: 250 TL mi 2 bin TL mi? 'Pahalı değil'

Bodrum’da restoran, beach ve teknelerde uygulanan fiyat tarifeleri; işletmenin bulunduğu bölgeye, verilen hizmete ve servis şekline göre değişiklik gösteriyor. İlçedeki birçok işletmede lahmacun fiyatlarının 250 TL’den başladığı öğrenilirken, özel servisle teknelere gönderilen ürünlerin fiyatlarının ise hizmet bedeliyle birlikte 2 bin TL’ye kadar çıktığı belirtildi.

Özellikle denizin ortasında bulunan teknelere yapılan servislerde ulaşım, servis ve özel hizmet bedellerinin fiyatlara yansıdığı ifade edilirken, restoran fiyatlarıyla tekne servis ücretlerinin aynı değerlendirilmesinin doğru olmadığı kaydedildi.

Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte sosyal medyada paylaşılan yüksek fiyatlı ürünlerin tüm Bodrum’a mal edilmesi ise ilçedeki işletmeciler tarafından haksız rekabet ve algı operasyonu olarak değerlendiriliyor. İlçede her bütçeye uygun işletmeler bulunduğu; lüks hizmet veren beach işletmeleri ile standart restoranların aynı fiyat politikasıyla hizmet vermediği ifade edildi.

Beach işletmelerinde sunulan şezlong, havlu, özel alan kullanımı ve sahil hizmetlerinin de fiyatlara doğrudan yansıdığı, bu nedenle deniz kenarında sunulan hizmetlerle standart restoran hizmetlerinin bir tutulmadığı belirtildi.

"SADECE BİR BODRUM ALGISI OLUŞTURULUYOR"

Turizmci iş insanı Bülent Kaya, her sezon başında benzer haberlerin gündeme geldiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Her sene aynı haberler çıkıyor zaten sezon başında. Sadece Bodrum olarak ele almamak lazım. İstanbul’un da bazı bölgelerinde pahalılık var, bazı bölgelerinde yok. İşte biliyorsunuz lahmacun-ayran; her sene bunları söylüyoruz. Bodrum’a has, özgü, kendi ürettikleri yöresel yemekler üzerinden gitmek lazım. Ama hep lahmacunla başlıyoruz, lahmacunla sezonu bitiriyoruz. Sadece bir ‘Bodrum algısı’ oluşturuluyor. Ucuz yerler de var."

"BODRUM’DA HER BÜTÇEYE UYGUN RESTORAN VAR"

TÜRSAB Bodrum Bölge Temsil Kurulu Başkanı Enver Kantarmış ise Bodrum’daki fiyatların bilinçli tercih edilen lüks işletmeler üzerinden değerlendirildiğini ifade ederek şunları söyledi:

"İstanbul olsun, Ankara olsun; kesinlikle Bodrum’dan daha pahalı. Siz bir lüks restorana gittiğiniz zaman onun fiyatı farklıdır. Nasıl bir otele gittiğiniz zaman iki yıldızlı otelle beş yıldızlı otelin fiyatı farklıysa, gittiğiniz restoranla, gittiğiniz yerle ilgili tabii ki fiyatlar farklı olur. İnsanlar bilinçli olarak oraya gidiyor. Öyle bir marka restoran ya da öyle bir otel olmasa zaten o misafir buraya gelmez. Onun için kesinlikle yanlış. Ufak bir fiyatı gördüğü zaman ya da gelip de reklam amaçlı insanlar diyor ki: ‘Ya burası çok pahalı.’ Aslında burası pahalı değil. Yani Bodrum’a baktığınız zaman, İstanbul’a, Ankara’ya baktığınız zaman burası onlar kadar pahalı değil. Bodrum’da ucuz ve uygun restoranlarımız da var. Evet, marka restoranlarımız da var ve insanlar bilinçli olarak gidiyor. Onun için kesinlikle buna katılmıyorum"

"LAHMACUN ÜZERİNDEN BODRUM DEĞERLENDİRİLMEMELİ"

Bir otelin Genel Müdürü Özgür Adıgüzel de sosyal medyada oluşan algının turizme zarar verdiğini belirterek şu açıklamayı yaptı:

"Bodrum’da pahalılık diye bir olaya biz inanmıyoruz. Bodrum’da her bütçeye göre bir tatil, her bütçeye göre de bir yaşam alanı kendinize bulabiliyorsunuz. Bu sosyal medyada ve televizyonlarda duyduğumuz Bodrum’daki özellikle şu ‘lahmacun algısı’ çok yanlış. Dünyanın en güzel yarımadalarından birine sahibiz ve bunun sadece lahmacunla, dönerle endekslenmesinin çok yanlış olduğunu ve ülke turizmine de çok zarar vereceğini düşünüyorum. Bodrum’da herkese göre bir alternatif var ama özel yatına denizin ortasında lahmacun isterseniz tabii ki bunun bir bedeli var. Ama bu, lahmacunun Bodrum’daki reel değerini gösteren bir ölçü değildir."