Bodrum lobisinin imdadına Fatih Altaylı yetişti! "Zenginlere hizmet veren yerler full dolu siz de Akçay'a gidin kardeşim!"

Mynet'in dün gündeme taşıdığı 'Bodrum batarsa Türkiye batar' haberi büyük ses getirdi. Gözün gördüğü pahalılığı inkar eden Bodrum'daki Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, 'En çok vergiyi Muğla veriyor, Bodrum batarsa Türkiye batar' demişti. Fatih Altaylı aradan geçen bir günün ardından bu açıklamalara destek verdi.

Gazeteci Fatih Altaylı Youtube kanalında yaptığı yorumda, Bodrum'un boş olmadığını yapılan haberlerin doğru olmadığını boş olan yerlerin orta sınıfın gittiği yerler olduğunu lüks yerlerin, zenginlerin tercih ettiği yerlerin ise hala çok kalabalık olduğunu iddia etti.

MİMARİSİNE 65 MİLYON EURO HARCANAN OTELİ ÖVE ÖVE BİTİREMEDİ

Fatih Altaylı'nın açıklamaları gündem oldu: Sayın Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un sahibi olduğu otelin içerisinde Yunanlılar tarafından işletilen bir işletme var.

310 bin dolara loca alınan, gecede inanılmaz hesaplar ödenen Bodrum'un en pahalı yeri! Her şeyin en iyisini almışlar, toplam 65 milyon dolar harcamışlar mimarisine. Mesela buz makinesi alınacak, dünyadaki en iyi buz makinesini alıyorlar.

Cuma akşamı orada kaç kişi varmış biliyor musunuz? 2.500 kişi! Bayramda 4.500 kişiyi bulmuş. Oraya günlük 1.500 kişi gidiyor, ki burası Bodrum'un en pahalı oteli! Orta halliler evinden çıkmıyor.

VATANDAŞ BODRUM'U TERCİH ETMEYİNCE KIZDI: BATIRMAK İÇİN UĞRAŞIYORUZ

Bodrum'un herkesi misafir etmek gibi bir derdi yok! Bilirsin ki Sardunya pahalı ama İtalya'da asla Sardunya pahalı diye manşetler linçler göremezsiniz. Avrupa ülkelerinde "Sardunya'da adamı çok fena düzüyorlar" diye manşet göremezsiniz.

Orta halliler zaten evinde oturuyor. Bu da ilerleyen günlerde dengeleniyor. Biz el birliğiyle Bodrum'u batırmak için uğraşıyoruz. Herkese uygun bir Bodrum var olmayadabilir! 85 milyonu misafir etmek zorunda mı Bodrum? Akçay'a gidin kardeşim.