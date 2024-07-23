FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bodrum lobisinin imdadına Fatih Altaylı yetişti! "Zenginlere hizmet veren yerler full dolu siz de Akçay'a gidin kardeşim!"

Bodrum lobisinin imdadına Fatih Altaylı yetişti! "Zenginlere hizmet veren yerler full dolu siz de Akçay'a gidin kardeşim!"

23.07.2024 10:26
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz sezonu başlar başlamaz Bodrum bu kez sahilleriyle değil pahalılığıyla gündeme geldi. Bodrum'daki yeme içme fiyatlarındaki fahiş artış nedeniyle binlerce vatandaş Yunan adalarını tercih etti. Bodrum'daki otelciler birliği başkanının 'Bodrum biterse Türkiye biter' çıkışı da çok konuşulmuştu. Bodrum'a herkesin gitmemesi gerektiğini savunan Fatih Altaylı, "Sardunya da pahalı ama orada Sardunya'da adam düzüyorlar manşetleri atılmıyor" dedi.

Bodrum lobisinin imdadına Fatih Altaylı yetişti! "Zenginlere hizmet veren yerler full dolu siz de Akçay'a gidin kardeşim!"

Mynet'in dün gündeme taşıdığı 'Bodrum batarsa Türkiye batar' haberi büyük ses getirdi. Gözün gördüğü pahalılığı inkar eden Bodrum'daki Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, 'En çok vergiyi Muğla veriyor, Bodrum batarsa Türkiye batar' demişti. Fatih Altaylı aradan geçen bir günün ardından bu açıklamalara destek verdi.

Artık bu haberi dinlemek de mümkün. Şimdi uygulamayı indir!

Gazeteci Fatih Altaylı Youtube kanalında yaptığı yorumda, Bodrum'un boş olmadığını yapılan haberlerin doğru olmadığını boş olan yerlerin orta sınıfın gittiği yerler olduğunu lüks yerlerin, zenginlerin tercih ettiği yerlerin ise hala çok kalabalık olduğunu iddia etti.

MİMARİSİNE 65 MİLYON EURO HARCANAN OTELİ ÖVE ÖVE BİTİREMEDİ

Fatih Altaylı'nın açıklamaları gündem oldu: Sayın Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un sahibi olduğu otelin içerisinde Yunanlılar tarafından işletilen bir işletme var.

310 bin dolara loca alınan, gecede inanılmaz hesaplar ödenen Bodrum'un en pahalı yeri! Her şeyin en iyisini almışlar, toplam 65 milyon dolar harcamışlar mimarisine. Mesela buz makinesi alınacak, dünyadaki en iyi buz makinesini alıyorlar.

Cuma akşamı orada kaç kişi varmış biliyor musunuz? 2.500 kişi! Bayramda 4.500 kişiyi bulmuş. Oraya günlük 1.500 kişi gidiyor, ki burası Bodrum'un en pahalı oteli! Orta halliler evinden çıkmıyor.

fats

VATANDAŞ BODRUM'U TERCİH ETMEYİNCE KIZDI: BATIRMAK İÇİN UĞRAŞIYORUZ

Bodrum'un herkesi misafir etmek gibi bir derdi yok! Bilirsin ki Sardunya pahalı ama İtalya'da asla Sardunya pahalı diye manşetler linçler göremezsiniz. Avrupa ülkelerinde "Sardunya'da adamı çok fena düzüyorlar" diye manşet göremezsiniz.

iStock-535119181

Orta halliler zaten evinde oturuyor. Bu da ilerleyen günlerde dengeleniyor. Biz el birliğiyle Bodrum'u batırmak için uğraşıyoruz. Herkese uygun bir Bodrum var olmayadabilir! 85 milyonu misafir etmek zorunda mı Bodrum? Akçay'a gidin kardeşim.

‘Bodrum pahalı değil’ savunması ‘Bodrum pahalı değil’ savunması
Önceki İçerik Sonraki İçerik
Şimşek ve Karahan Brezilya yolcusu!Şimşek ve Karahan Brezilya yolcusu!
Anahtar Kelimeler:
Fatih Altaylı Bodrum
En Çok Okunan Haberler
Türk vatandaşlığı alma şartında MİT detayı! Ev almak veya evlenmek yetmiyor: 'O ülke Türkiye'ye nota verdi'

Türk vatandaşlığı alma şartında MİT detayı! Ev almak veya evlenmek yetmiyor: 'O ülke Türkiye'ye nota verdi'

İlk etapta 4 bankada hayata geçirildi!

İlk etapta 4 bankada hayata geçirildi!

Merkez Bankası faiz kararına bankalar bile şaşırdı!

Merkez Bankası faiz kararına bankalar bile şaşırdı!

Tablo tersine döndü! "Anketlerde keyfimiz yerinde"

Tablo tersine döndü! "Anketlerde keyfimiz yerinde"

Su faturası ortaya çıkardı! 600 bin tanesi bomboş duruyor…

Su faturası ortaya çıkardı! 600 bin tanesi bomboş duruyor…

AK Partili Elitaş'ın açıklaması hesapları karıştırdı: SGK Uzmanı'dan sert çıkış: " EYT'lilerin ayda 75 bin TL emekli aylığı alması lazım!"

AK Partili Elitaş'ın açıklaması hesapları karıştırdı: SGK Uzmanı'dan sert çıkış: " EYT'lilerin ayda 75 bin TL emekli aylığı alması lazım!"

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Merrell, Helly Hansen, The North Face... Outdoor fırsatları devam ediyor

Merrell, Helly Hansen, The North Face... Outdoor fırsatları devam ediyor

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı seri!" Outdoor tutkunlarının favorisi...

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı seri!" Outdoor tutkunlarının favorisi...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.