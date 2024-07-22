Gözün gördüğünü de inkar ediyorlar! ‘Bodrum pahalı değil’ savunması: ‘Tatile gelmemişler yorum yapıyorlar, Bodrum batarsa Türkiye batar…’

Türkiye’nin turizm cennetleri son yıllarda özellikle yerli turist için cehenneme döndü. Sebebi ise fahiş fiyatlar. 2 nar suyuna 1200 TL para isteyenler, dondurma ve lahmacuna 1000 lira fiyat koyanlar... Gözde tatil beldelerinde bir su bile almak neredeyse imkansız hale geldi.

Geçtiğimiz günlerde Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, “lahmacun ile Bodrum’u özdeşleştirip Bodrum’da pahalılık algısı vurmaya çalışıyor" demişti. Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz de benzer bir açıklamada bulundu. Türkiye Gazetesi’ne konuşan Dengiz, fahiş fiyatlardan dolayı Bodrum’da otellerin boş kaldığı iddialarının doğru olmadığını söyledi. “Doluluk oranları bölgeye göre değişiyor. Ayrıca dönem de önemli” ifadelerini kullandı.

“BODRUM BATARSA TÜRKİYE BATAR”

Otellerin tam yaz sezonu öncesi yani diğer üç aya göre ucuz olan Mayıs ayında dolu olduğunu, yine aynı şekilde asıl sezon sonrası Eylül ayında da dolu olmasını beklediklerini kaydeden Dengiz, “Pandemiden bugüne aralıklarla otellerde boşluklar oluşuyor. İlk kez olmuş gibi lanse ediliyor, tuhaf. Sanki Bodrum’daki otelcilerin batmasını isteyen bir kesim var. Türkiye’de en çok vergi veren illerin başında Muğla geliyor. Bodrum batarsa Türkiye batar” diyerek iddialı bir çıkışta bulundu.

“TATİLE GELMEMİŞLER YORUM YAPIYORLAR”

‘Bodrum pahalı’ yorumlarını da eleştiren Dengiz, “Tatile gelmemişler ama sosyal medya üzerinden yorum yapıyorlar. Bodrum pahalı değil. Her kademe fiyat var. 30-50 yıllık işletmeler var. Doğru fiyat uygulamasa ayakta kalabilir mi? Benim işletmemde lahmacun 180 lira. Bodrum’un en uygun bölgesindeyim. 180 liralık ürüne 1.500 lira isteyemem” diye yorum yaptı.

“YUNANİSTAN’DAN ÇOK İYİYİZ”

Türk vatandaşlarının Yunan adalarına akınını değerlendiren Dengiz, “Yunan adalarına vizesiz uygulama ilk defa olmuyor. 2015 yılında da aynı durum yaşanmıştı. Schengen bölgesi olduğu için Yunan adalarına gidip Yunanistan’dan daha kolay vize almak isteyenler de bu yola başvuruyor. Mutfak kültürü de benziyor, vatandaşımız yöneldi. Türkiye’de yerli ve yabancı turistler erken rezervasyonla yüzde 20-30 arasında indirim alabiliyor. Bu nedenle en çok tercih edilen ülke Türkiye olmuştu. Bu da ülkemizin tercih edilmesine sebep olmuştu. Yunanistan geride kalınca kapıda vize başlattı. Türkiye hizmet ve kalitede dünyadaki en iyi ülkeler arasında” dedi.