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Boeing, koronavirüs nedeniyle gönüllü işten çıkarma yapacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.04.2020 22:28 | Son Güncelleme

Amerikan uçak üreticisi Boeing, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle gönüllü işten çıkarma planını başlatacağını duyurdu.

Boeing, koronavirüs nedeniyle gönüllü işten çıkarma yapacak

Şirketten yapılan açıklamda, Boeing Üst Yöneticisi (CEO) Dave Calhoun'un mevcut piyasa koşullarına karşı şirketin atacağı adıma ilişkin çalışanlara yönelik bir yazı kaleme aldığı belirtildi.

Söz konusu yazıda Calhoun, işlerinin geleceğini korumak için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını kaydetti.

Havacılık ve uzay endüstrisinin Kovid-19 kaynaklı krizden çıkmasının zaman alacağını vurgulayan Calhoun, "Dünya bu pandemiden kurtulduğunda, pazarın büyüklüğü, müşterilerimizin istediği ve ihtiyaç duyduğu ürünlerle hizmetlerin türleri muhtemelen farklı olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Calhoun, arz ve talebin dengelenmesi gerektiğine işaret ederek, şu anki gerçeğe uyum sağlamaya başlamanın önemli olduğunu, bunu ciro ve gönüllü istihdam eylemleriyle gerçekleştireceklerini aktardı.

Bu kapsamda gönüllü işten çıkarma planını başlatacaklarını belirten Calhoun, böylece şirketten ayrılmak isteyen çalışanların ödeme ve sosyal yardım haklarından faydalanarak bunu yapabileceğini bildirdi.

BOEING 14 GÜN ÜRETİME ARA VRECEĞİNİ DUYURMUŞTU

Boeing, 23 Mart'ta da Kovid-19 salgını nedeniyle acil durum ilan edilen Washington eyaletine bağlı Puget Sound bölgesindeki tesislerinde 14 gün süreyle üretime ara vereceğini duyurmuştu.

Öte yandan Amerikan basınında yer alan haberlerde, uçak motoru tedarikçisi General Electric Aviation şirketinin de motor üretim çalışanlarının yaklaşık yüzde 50'sini izne çıkaracağı kaydedildi.

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Boeing, koronavirüs, işten çıkarma,

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