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Boğaz'ın incisi için 950 milyon lira istenmişti! Dev köşkün satışı iptal edildi... Nedeni: 'Deprem'

Koza Altın'ın Bebek'te bulunan deniz manzaralı köşkü 950 milyon lira + KDV üzerinden satışa çıkarılmıştı. Boğaz'ın incisi olarak adlandırılan Beyaz Köşk'ün satışından vazgeçildi. Şirket tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada ise "İhale, 23 Nisan tarihinde İstanbul'da yaşanan depreme bağlı olarak yeterli talep oluşmaması nedeniyle iptal edilmiştir" denildi.

Boğaz'ın incisi için 950 milyon lira istenmişti! Dev köşkün satışı iptal edildi... Nedeni: 'Deprem'
Melih Kadir Yılmaz

Koza Altın, Bebek sahil yolunda bulunan denize nazır manzarası kapanmaz nitelikteki köşkün satışı için ihale açmıştı. Beyaz Köşk, 950 milyon lira + KDV'den düşük olmayacak fiyattan ihaleyle satılacaktı.

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3 BİN 91 METREKARELİK ALANA SAHİP

İki ev ve bir garajdan oluşan toplam 3.091 metrekarelik alanıyla dikkat çeken köşkün ana giriş kapısı doğrudan yola açılırken, yeşillikler içerisindeki yoğun bitki örtüsü nedeniyle yapı dışarıdan neredeyse görünmüyor.

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Yapı detaylarına bakıldığında; köşk kısmı 236 metrekarelik kapalı alana sahipken, iki ev ve garajın bulunduğu bölüm ise 69 metrekarelik bir alanı kapsıyor. Köşkün satışıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

"DEPREME BAĞLI OLARAK YETERLİ TALEP OLUŞMAMASI NEDENİYLE İPTAL EDİLMİŞTİR"

Koza Altın tarafından KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"24 Mart 2025 tarihinde duyurmuş olduğumuz, şirketimiz mülkiyetindeki İstanbul İli Beşiktaş İlçesi Bebek Mahallesi 1259 ada 132 -133 parsel'de bulunan gayrimenkulümüzün satışının yapılması amacıyla yapılacak ihale, 23 Nisan tarihinde İstanbul'da yaşanan depreme bağlı olarak yeterli talep oluşmaması nedeniyle iptal edilmiştir."

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Köşk Koza Altın bebek
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