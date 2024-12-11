Boğaz'ın simgesi Feyyaz Tokar Yalısı satılıyor! Değeri dudak uçuklattı! Yeni sahibi bakın kimmiş...

Boğaz'ın simgesi Feyyaz Tokar Yalısı bir kez daha satışa çıktı. Forbes’e göre serveti 2023 itibarı ile 2.3 milyar dolar olan Hamdi Ulukaya, İstanbul Boğazı’nın en görkemli yapılarından olan yalıyı satın almak için harekete geçti.

Senenin başında satın alma opsiyonu ile yalıyı kiralayan ve aylık 120 bin dolar ödeyen iş insanı, satış işlemlerini başlattı.

DEĞERİ TAM TAMINA...

Günaydın'dan Ömer Karahan’ın haberine göre, ABD’deki ünlü Chobani yoğurtlarının sahibi Hamdi Ulukaya, Feyyaz Tokar Yalısı için tam tamına 45 milyon dolar ödeyecek.

Yalı, 2012’de ABD’de borsa ve finans alanında yaptığı yatırımlarla tanınan Ahmet Okumuş tarafından 25 milyon dolara alınmış , Rus milyarder Roman Abramoviç tarafından da bir dönem kiralanmıştı.