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Boğazdaki 57 dönümlük arazi el değiştirdi!

14.07.2024 18:40
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Suudi Arabistan'ın en önemli gayrimenkul şirketleri arasında gösterilen Sumou Holding'in sahibi Ayedh Bin Farah Bin Al Mubarak Al Kahtani'nin Uskumruköy'de bulunan 57 dönümlük arazisi iş adamı Nihat Özçelik tarafından satın alındı.

Boğazdaki 57 dönümlük arazi el değiştirdi!

Suudi Arabistan'da faaliyet gösteren ve bölgenin en önemli gayrimenkul şirketleri arasında gösterilen Sumou Holding'in sahibi Ayedh Bin Farah Bin Al Mubarak Al Kahtani'nin 57 dönümlük arazisi iş adamı Nihat Özçelik tarafından satın alındı.

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TİCARET SİCİL GAZETESİNDEN YAYIMLANDI!

Ayedh Bin Farah Bin Al Mubarak Al Kahtani'nin şirketi Kilyos İnvestment LTD üzerine kayıtlı dev arazinin satışı ticaret sicil gazetesinde yayınlanarak tescillendi. 4 Temmuz 2024 tarihinde yayımlanan ticaret sicil gazetesinde arazinin el değiştirdiğinin bilgisi yer alıyor. İlanda yönetim kurulu ve yetkililer bölümünde Nihat Özçelik'in olduğu da görülüyor.

SATIŞIN 50 İLA 65 MİLYON DOLAR ARASINDA OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR!

Ticaret sicil gazetesinde satış rakamına yer verilmezken, gayrimenkul uzmanları çevredeki fiyatların arazi için dönümünün 1 ila 1.2 milyon arasında değiştiğini aktardı. Bu kapsamda 57 dönümlük arazinin satışının ise 50 ila 65 milyon dolar arasında gerçekleştiği tahmin ediliyor. Bu yatırımın ardından Özçelik'in bu arazide ne yapacağı merak konusu oldu.Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Express
Serbest bölgelerden 3,3 milyar dolarlık ticaretSerbest bölgelerden 3,3 milyar dolarlık ticaret
Anahtar Kelimeler:
arazi boğaz
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