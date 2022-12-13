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  4. Boğazlar’daki görüntü şaşırtmıştı! Denizcilik Genel Müdürlüğü açıkladı: Teyit mektubu vermediği için Boğazlar'da bekleyen gemi kalmadı

Boğazlar’daki görüntü şaşırtmıştı! Denizcilik Genel Müdürlüğü açıkladı: Teyit mektubu vermediği için Boğazlar'da bekleyen gemi kalmadı

13.12.2022 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 26 tankerden 22'si uygun teyit mektubunu verdi. 19'nun geçişi tamamlandı. Boğaza yeni varanlar dahil 4 gemi için teyit mektubu beklendiği belirtildi.

Boğazlar’daki görüntü şaşırtmıştı! Denizcilik Genel Müdürlüğü açıkladı: Teyit mektubu vermediği için Boğazlar'da bekleyen gemi kalmadı

Ulaştırma Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Türkiye’nin talep ettiği teyit mektubunu vermediği için Türk boğazlarından geçiş onayı bekleyen tanker kalmadığını duyurdu. Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden sosyal medyada "Bekleyen 26 tankerden 22'si uygun teyit mektubunu vermiştir. 19'unun geçişi tamamlanmıştır. Boğaza yeni varanlar dahil 4 gemi için teyit mektubu beklenmektedir." ifadesi yer aldı.

"BASKI ARACI OLARAK KULLANILMASI KABUL EDİLEMEZ"

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Teyit mektubu sunmayan petrol tankerlerinin boğazlardan geçemeyeceği belirtilerek "18 tanker Karadeniz'de, 1 tanker Ege Denizi'nde bekletiliyor. Karadeniz'de bekleyen gemi sayısının haberlerde belirtilen sayıda olmadığı gibi gemi sayısının fazlalığı da ülkemize bir baskı aracı olarak kullanılması da kabul edilebilir değildir." dendi. (BloombergHT)


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