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Bolluk yaşanıyor! Kiloluk palamut 10 liradan satılıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.10.2020 13:53 | Son Güncelleme

Denizlerde 1 Eylül tarihinde başlayan av sezonu sürerken, bolluk görülen palamut balığının iri boyuttakilerinin tanesi 10 liradan satılıyor.

Bolluk yaşanıyor! Kiloluk palamut 10 liradan satılıyor

Teknelerle denize açılanlar, ağlarını Karadeniz’in serin sularına bırakarak avlanmayı sürdürüyor. Bu sene Karadeniz'de yaşanan palamut bolluğu, hem balıkçıların hem de vatandaşların yüzünü güldürüyor. Denizlerden, kasalar dolusu palamut ile dönen balıkçılar sezondan memnun olurken, tezgahları ise en çok palamut balığı süslüyor. Sezon başında küçük boy palamudun 10 liradan satıldığı tezgahlarda şuan ortalama bir kilogram gelen palamut, 10 liradan satılıyor.

Ordulu balıkçı Aydın Ceylan, yaklaşık bir kilogramlık palamut balığının tanesinin 10 liradan satıldığını söyledi. İnsanların bu sene bol bol palamut tükettiğini ifade eden Ceylan, “Günde kimi zaman 100 kasa palamut satıyoruz. İnsanlar balık taze olduğu için tercih ediyor. Şu anda yaklaşık bir kilogram gelen palamut balığının tanesi 10 lira, küçük olanlar ise daha ucuz. Bu boydaki bir palamut ile iki kişi doyabiliyor. Kırmızı ve diğer beyaz et çeşitlerine göre fiyatı çok uygun. Doğal ve taze olduğundan insanlar tercih ediyor” dedi.

Diğer balık fiyatlarından da bahseden Ceylan, “Mezgit 25, istavrit 25-30, çinakop 60, barbun 40, sargan 35, tirsi 20, kefal balığı da 20 liradan satılıyor” diye konuştu.

KAYNAK:İHA

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