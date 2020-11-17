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Bolu’da şato tipi evleri yapan şirketin konkordato talebi kabul edildi

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.11.2020 17:46 | Son Güncelleme

Bolu’da yalnızca Arap müşterilere satılmak için yapılan ve ‘Şato tipi’ mimarisiyle gündeme gelen projenin sahibi olan şirketin konkordato başvurusu sonucu şirkete borçlarını ödemesi için 1 yıl süre verildi.

Bolu’da şato tipi evleri yapan şirketin konkordato talebi kabul edildi

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde 2011 yılında yapımına başlanan ve yalnızca Arap müşterilere satılmak için bünyesinde 732 villa, AVM, otel ve 2 kongre merkezi bulunan şato tipi villaların 350 tanesi inşaat çalışmaları devam ederken Katar, Bahreyn, Kuveyt, Dubai ve Suudi Arabistan’daki müşterilere satıldı. Satılan villaların taksitlerinin zamanında ödenmemesi üzerine ekonomik sıkıntılar yaşayan ’Burj Al Babas’ adlı projenin sahibi Sarot Termal Grup, 2018 yılının Haziran ayında konkordato için başvurdu. Başvuru sonucunda 3 ay süre verilen şirket için İstanbul 3’üncü Ticaret Mahkemesi, Sarot Grup çatısı altındaki 3 şirket hakkında iflas kararı verdi.

KONKORDATO BAŞVURUSUNA 1 YIL SÜRE VERİLDİ

2019 yılının Ocak ayında şirketin itirazları üzerine proje hakkında satışa ve inşaata devam izni çıktı. Projede inşaat ve satış çalışmaları sürdüğü sırada firma, mahkemenin verdiği iflas kararını temyize taşıdı. Projeyi yapan firmaya ait 3 şirket hakkında verilen iflas kararı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 17’nci Hukuk Dairesi tarafından kaldırdı. İnşaatına devam edilen projeyle ilgili firma, kendilerine belirli bir süre verilmesi halinde var olan borçları aşan mal varlıklarının bulunduğu belirterek konkordato talebinde bulundu. Şirketin talebi üzerine 13 Kasım’da İstanbul 2’nci Asliye Mahkemesi’nden verilen kararla 1 yıl boyunca haciz işlemi yapılmaması yönünde karar verildi. 1 yıl boyunca borçlarını ödemesi için mühlet kararı verilen şirketin toplam borcunun 80 milyon lira olduğu öğrenildi.

KAYNAK:İHA

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Sadece araplara satılacak ne demek ? Batsın öyleyse bu şirket , beter olsunlar
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