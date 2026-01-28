FİNANS

Bölünmüş yollarda 30 bin kilometrelik dev eşik aşıldı!

30 Bininci Kilometre Bölünmüş Yol Lansmanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun katılımlarıyla 30 Ocak Cuma günü gerçekleştirilecek.

Bölünmüş yollarda 30 bin kilometrelik dev eşik aşıldı!
30 Bininci Kilometre Bölünmüş Yol Lansmanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun katılımlarıyla 30 Ocak Cuma günü gerçekleştirilecek.

Bölünmüş yollarda 30 bin kilometrelik dev eşik aşıldı! 1

Lansman İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenecek. Türkiye’nin bölünmüş yol altyapısı hakkında yazılı açıklamada bulunan Bakan Uraloğlu, “Dünyanın çevresinin 4’te 3’ü kadar bölünmüş yol yaparak, 30 bin kilometrelik dev eşiği geride bıraktık. 2002 yılında 6 bin 101 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğumuzu yüzde 393 artışla 30 bin 49 kilometreye ulaştırdık.” dedi.

Bölünmüş yollarda 30 bin kilometrelik dev eşik aşıldı! 2

"6.3 MİLYON TON KARBON EMİSYONUNU BERTARAF ETTİK"

Bölünmüş yol projelerinin hem zamandan hem yakıttan büyük tasarruf sağladığını vurgulayan Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Bölünmüş yollarda 30 bin kilometrelik dev eşik aşıldı! 3

"Bölünmüş yol ağımız ve otoyollarımız sayesinde zamandan 768 milyon saat, akaryakıttan 2 milyar 520 milyon litre tasarruf sağladık. Aynı zamanda 1 milyon yetişkin ağacın bir yılda temizleyebileceği kadar, yani tam 6,3 milyon ton karbon emisyonunun da önüne geçtik."

Bölünmüş yollarda 30 bin kilometrelik dev eşik aşıldı! 4

TÜNEL UZUNLUĞU YÜZDE 1.594, KÖPRÜ VE VİYADÜK UZUNLUĞU YÜZDE 163 ARTTI!

Bakan Uraloğlu, 8 bin 591 kilometre olan bitümlü sıcak karışımlı yol ağının ise yüzde 282 artışla 32 bin 796 kilometreye, 50 kilometre olan tünel uzunluğunu yüzde 1.594 artışla 847 kilometreye ve 311 kilometre olan köprü ve viyadük uzunluğunu ise yüzde 163 artışla 819 kilometreye yükselttiklerini söyledi.

Bölünmüş yollarda 30 bin kilometrelik dev eşik aşıldı! 5

Uraloğlu, "Otoyol ağımızı 3 bin 796 kilometreye çıkardık, 2028 sonunda 4.330 kilometreyi hedefliyoruz. Avrupa Birliği ülkeleriyle kıyaslandığında son 10 yıldaki otoyol artış hızında Avrupa’da 1’inciyiz. Trafik güvenliğinde 100 milyon taşıt-kilometre başına can kaybını yüzde 81 azalttık." dedi.

