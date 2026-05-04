Uzman isim altında kritik seviyeleri açıkladı: 'Konuşmaya başlandı'

Altın fiyatları yeni haftada yatay seyrediyor. Orta Doğu'ya yönelik belirsizlik sürerken uzman isim, piyasanın haber akışına duyarlı olduğuna işaret etti. Peki, gram altın fiyatı ne kadar? Çeyrek altın ne kadar oldu? Altın fiyatları için beklentiler ve kritik seviyeler neler? İşte detaylar...

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Gram altın gün içinde en yüksek 6733 TL, en düşük 6671 TL seviyesini gördü. Gram altın saat 07.03 itibarıyla 6703 TL seviyesinde seyrediyor.

Ons altın ise gün içinde en yüksek 4634 dolar, en düşük 4591 dolar seviyesini gördü. Ons altın saat 07.19 itibarıyla 4612 dolar seviyesinde seyrediyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Küresel piyasalarda ons altın 4614 dolardan kapanış yapmıştı. Yeni haftada altında yapay seyir sürüyor. Sabah saatlerinde ons altın 4610 dolara yakın denge arayışına devam ediyor. Gram altın ise 6695 TL'den güne başlarken saat 07.03 itibarıyla 6703 TL seviyesinde seyrediyor. Kapalıçarşı'da ise fiziki gram altın satış fiyatı 6725 TL, çeyrek altın satış fiyatı 11 bin TL civarında bulunuyor. Altın fiyatları üzerinde etkili olan gelişmeler arasında Orta Doğu'daki son duruma ilişkin jeopolitik belirsizlikler yer alıyor.

UZMAN İSİMDEN 'RİSK' UYARISI

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; ekonomist Doç. Dr. Filiz Eryılmaz'ın, piyasanın haber akışına oldukça duyarlı olduğunu belirtip, tek seferde yüklü pozisyonlar açmak yerine kademeli işlemlerin tercih edilmesinin daha doğru bir strateji olabileceğini, böylece hızlı fiyat hareketlerinde terste kalma riskinin de minimize edilebileceğini söylediği aktarıldı.

Orta Doğu'daki son gelişmelerde ise; ABD Başkanı Donald Trump, pazartesi gününden itibaren, Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan ve Orta Doğu'daki krizle ilgisi olmayan "tarafsız" ülkelere ait gemilerin boğazdan geçişine yardım etmeye başlayacaklarını açıkladı. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda denizcilik düzenlemesine müdahalesinin ateşkesin ihlali anlamına geleceğini belirtti. Son gelişmelerle beraber petrol fiyatları yüksek seyrini devam ettiriyor. Bu durum yüksek enflasyon endişelerini de gündemde tutmaya devam ediyor.

"SİNYALLER ALINIYOR"

Doç. Dr. Filiz Eryılmaz'ın, geçen hafta küresel merkez bankalarının tutumlarına dikkat çekip "FED üyeleri arasında görüş ayrılığı yaşanıyor. Bazı üyeler faiz indirimi beklentilerinin bir kenara bırakılması gerektiğini savunarak daha şahin bir metin talep ediyor. Piyasa da artık bu yıl faiz indirimi beklemiyor hatta bazı senaryolarda 25 baz puanlık artırım olasılığı dahi konuşmaya başlandı. Avrupa ve İngiltere Merkez Bankalarından da yaz aylarında faiz artırımı sinyalleri alınıyor" uyarısını yaptığı aktarıldı.

Analistlerin, piyasalardaki 'şahinleşme' eğiliminin, merkez bankalarının enflasyonla mücadele kapsamında faiz artışı veya daha sıkı para politikası adımlarını beraberinde getirmesi durumunda, bunun altın fiyatlarında baskılayıcı bir etkiye neden olabileceğini aktardığı kaydedildi.

UZMAN İSİM KRİTİK SEVİYELERİ VERDİ

Doç. Dr. Filiz Eryılmaz'ın, bu hafta cuma günü açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisinin önemli olduğunu belirtip "Onsta 4.600 doların altına sarkmalar kademeli alım fırsatı verebilir. Uzun vadeli yatırımcılar için 4.550-4.600 dolar bandı ilk kademe ve 4.500-4.550 dolar arası ikinci kademe olabilir. En güçlü ana destek seviyesi ise 4.400 dolar seviyesindedir" yorumunu yaptığı kaydedildi. Doç. Dr. Filiz Eryılmaz'ın, gram altında ise 6.630-6.650 TL aralığının orta ve uzun vade için ilk kademe olarak öne çıkabileceği, 6.630 TL seviyesinin altında kalıcılık halinde ise trendin zayıflayabileceği görüşünü aktardığı belirtildi.

4 MAYIS GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı saat 07.29 itibarıyla 4.607 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları saat 07.14 itibarıyla 6.700 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı saat 07.15 itibarıyla 10.954 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı saat 07.15 itibarıyla 21.907 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı saat 07.29 itibarıyla 44.868 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın fiyatı saat 07.29 itibarıyla 109.991 TL seviyesinde.