Altın için İslam Memiş 'Mayıs, Temmuz, Ağustos' deyip rakam verdi

Altın fiyatlarında son durum ne? Altın yükselecek mi düşecek mi? Altın yatırımcısı bu soruların yanıtını merak ederken Finans Analisti İslam Memiş'ten değerlendirme geldi.

Altın fiyatlarında son durum... Orta Doğu'da yaşanan gerilimli süreç, petrol fiyatları ve gelen haber akışları altın fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Bu çerçevede altın fiyatlarının ilerleyen süreçteki yönünün ne olacağı araştırılıyor. Finans Analisti İslam Memiş, altınla ilgili beklentilerini aktardı.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

"YÜKSELİŞ YÖNLÜ BEKLENTİ" SORUSUNA YANIT

Haber Global yayınında konuşan Finans Analisti İslam Memiş şu ifadeleri kullandı:

"Savaş belirsizliği ile birlikte bir emtia piyasalarında pozisyon değişikliği oldu. Özellikle emtia tarafında petrol çok yükseldi. 4 yılın zirvesi 122 dolarla yükseldi. Özellikle ETF'te ve Körfez ülkeleri altın satmak zorunda kaldı bu savaşla birlikte ve ons altında gram altında Ocak ayından sonra düşüş gördük. Özellikle Ocak ayında gram altın 8157, ons altın 5600 dolar seviyesine kadar yükselmişti. Savaşla birlikte tekrar gerileyen bir piyasa var karşımızda. Ancak yükseliş yönlü beklentimizi koruyor muyuz? Evet. Tekrar yükseliş yönlü beklentimiz devam edecek mi? Evet. Şimdi sebeplere baktığımız zaman şimdi iki ihtimal var malum biliyorsunuz... Ya savaş tamam ya da devam. Bu ihtimalleri göz önünde bulunduruyoruz ama piyasa eskisi kadar altın tarafında tepki vermiyor düşüşlere"

GRAM ALTIN İÇİN RAKAM VERDİ

Tarih vererek altın için beklentilerini aktaran İslam Memiş "Şöyle bir örnek verelim. Mart ayında tarihi dip seviyeler görülmüştü. Mesela yine ons altın ve gram altın tarafında. 4.100 dolar seviyesine kadar ons altın, 6.300 TL seviyesine kadar da gram altın görmüştük ve mayıs ayındayız. Şu anda 6.715 TL seviyesinde bir gram altın var karşımızda. Ons altın da 4617 dolar seviyesinde. Burada 517 dolar ons altın toparlanmış. Gram altın tarafında da 415 liralık bir toparlanma görmüşüz. Mayıs ayı içinde gram altın tarafında yine 7000 TL seviyesinin üzerine yerleşen, düğün sezonunda yani Temmuz, Ağustos aylarında yine gram altın tarafında 8.000 TL seviyesinin üzerine yerleşen bir gram altın beklediğimizi söyleyebilirim" dedi.

"BUGÜNKÜ KOŞULLAR DÜŞÜŞLERİN KALICI OLMAYACAĞINI BİZE İŞARET EDİYOR"

Değerlendirmelerini aktaran İslam Memiş "Tabii söz konusu savaş, herkes altın satmak zorunda kaldı ve petrol fiyatları yine ters kolerasyondan dolayı altın tarafını baskıladı. Ancak yine altın tarafını destekleyen faktörlere bakmak lazım. Stagflasyon riski, enflasyon artmaya devam ediyor. Belirsizlik var. Bu etkenler yine altın tarafında pozitif yönde desteklemesini bekliyoruz. O yüzden özellikle düğün yapacak olan vatandaşlarımıza, altın borcu olanlara, işte altın alımı için elinde nakit bulunduranlara diyoruz ki bizim nazarımızda teknik olarak bugünkü koşullar düşüşlerin kalıcı olmayacağını bize işaret ediyor. Ona göre kararlarını verebilirler" şeklinde konuştu.

2026 yılı için uyarılarını sürdüren İslam Memiş "2026 yılının manipülasyon yılı olacağını, yıl sonuna kadar sert hareketlere hazırlı olmak gerektiğini sık sık ifade etmiştim. Aynı düşüncemiz yine geçerli. 2026 yılı tamamen bir manipülasyon yılı. Trump'ın iki dudağının arasında bir piyasa var. Yani bir gün çıkıyor, pozitif bir açıklama yapıyor. Bir gün çıkıyor olumsuz bir açıklama yapıyor. Fiyatlar bir gün yükseliyor, bir gün düşüyor. Piyasalar kendine yön bulamıyor bu istikrar olmayan açıklamalardan dolayı. O yüzden altın tarafı bu açıklamalardan rahatsız oluyor. Petrol fiyatı yükselmeye devam ediyor. Bütün yatırım araçlarında dar bant aralığı var. Piyasa kendine yön belirleyemiyor. Bu ortamda yapacak olan tek bir şey var yatırımcısının; fiyata değil miktara odaklanacak.

Çünkü gelecek ekonomik piyasaya baktığımız zaman yani dünya ekonomileri iyi bir yere gitmiyor. Yani bu belirsizlikler, bu türbülans dünya ekonomilerini sıkıştırıyor. Malum geçen hafta merkez bankalarının faiz kararı vardı. İşte Amerika Merkez Bankası, Japonya Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası... Herkes bekle gör politikasına geçti. Çünkü onlar da önünü göremiyor. Yani merkez bankalarının bile önünü göremediği bu süreçte yatırımcının şu anda beklemesi gereken bir süreçteyiz. Yani bekle gör. Vatandaş da bu şekilde düşünmesi lazım" dedi.

"HERKES İYİ ALIŞMIŞTI"

Devamında İslam Memiş, şu ifadelerini kullandı:

"Ama şöyle bir handikap var. Yani 2025 yılında gram altın tarafında yüzde 110, ons altın tarafında yüzde 87 civarında bir getiri vardı. Herkes iyi alışmıştı. Yani nasıl olsa her ay getiriyor, getiriyor, yükseliyor falan. Piyasa her zaman böyle değildir. Piyasa bazen dinlenir, bazen düşer. Ama ana trende odaklanmak lazım. Bizim ana trendinde, ons altın tarafında hedefimiz 5880 - 6.000 dolar seviyesi, gram altın tarafında yine 10.000 TL seviyesi. Burada bir revize yapmadık. Yani evet 2 aydır altın fiyatları baskılanıyor, düşüyor, bir gün sonra yükseliyor. Böyle bir ters sert hareketler görüyoruz. Ama ana trendde bir değişiklik yapmadım. Yani şahsen ben yükseliş yönlü beklentimi koruyorum. İfade ettiğim gibi mayıs ayı içinde işte 7.000 TL seviyesinin üzerine oturan, işte Temmuz, Ağustos aylarında düğün sezonunda 8000 TL seviyesinin üzerine oturan bir gram altını yine beklemeye devam ediyorum ki şuna da dikkat çekmek isterim; gram altın hep onsa bağlı değildir, evet hep onsu takip eder ama dolar daha yükselişlere dahil olmadı. Dolar tarafında da bir miktar toparlanma bekliyoruz ve yükselişlerin devamını söyleyebilirim"

3 MAYIS GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı 4.614 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları 6.703 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı 10.959 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı 21.919 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı 44.940 TL seviyesinde.

CUMHURİYET ALTINI

Cumhuriyet altını fiyatı 44.973 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın fiyatı 110.168 TL seviyesinde.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.702,45
6.703,28
% -0.19
23:59
Ons Altın / TL
208.369,05
208.588,14
% -0.19
23:59
Ons Altın / USD
4.613,72
4.614,29
% -0.18
23:59
Çeyrek Altın
10.723,92
10.959,86
% -0.19
23:59
Yarım Altın
21.380,82
21.919,73
% -0.19
23:59
Ziynet Altın
42.895,69
43.705,39
% -0.19
23:59
Cumhuriyet Altını
44.303,00
44.973,00
% -0.01
13:01
