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Bonfile, tavuk şiş, salata... Fiyatlar gündem oldu! Armağan Çağlayan isyan etti: "Bayram diye cozutmayın"

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
07.04.2024 15:23
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Sosyal medya üzerindeki yorumları ile sık sık gündeme gelen Armağan Çağlayan, Ayvalık Ticaret Odası'nın restoranlar için belirlediği üst sınır fiyat listesi fiyatlarına tepki gösterdi.

Bonfile, tavuk şiş, salata... Fiyatlar gündem oldu! Armağan Çağlayan isyan etti: "Bayram diye cozutmayın"

Yapımcı Armağan Çağlayan, sosyal medya hesabından Ayvalık Ticaret Odası'nın restoranlar için belirlediği fiyat tarifisini paylaştı. Ayvalık Ticaret Odası’nın yayınladığı tavan fiyat listesinde mezelerin 200-600 TL salatanın 350 TL, bonfilenin 1000 TL olduğu görüldü. Çağlayan liste için, "Bayram diye cozutmayın. Az yiyin. Edepli yiyin. Ayvalık Ticaret Odasının restoranlar için belirlediği fiyat listesi!" paylaşımını yaptı.

armağan

"AYVALIK'A DEĞİL İÇİNDE BULUNDUĞUMUZ EKONOMİK DURUMA İTİRAZ ETTİM"

Çağlayan daha sonra X hesabından, "Yalnız yanlış anlaşılmasın ben Ayvalık'a değil, içinde bulunduğumuz ekonomik duruma itiraz ettim. Ülkenin neresine giderseniz gidin aşağı yukarı aynı fiyatlar. Ve işletme sahiplerinin de yapacağı pek bir şey yok, maliyetler sebebiyle" ifadelerini kullandı.

Ayvalık Ticaret Odası’nın yayınladığı tarifedeki ürünler ve fiyatları şöyle:

Soğuk Mezeler - 200 TL

Deniz Soğuk Mezeler - 600 TL

Sıcak Ot - 300 TL

Kalamar - 700 TL

Antapot Salata - 750 TL

Karides Salata - 700 TL

Karides Güveç - 800 TL

Karides Tereyağlı - 800 TL

Ahtapot Izgara - 850 TL

Beğendili Ahtapot - 850 TL

Midye Tava Şiş - 150 TL

Deniz Spesiyaller - 900 TL

Kara Spesiyaller - 450 TL

Salata (2 kişilik) - 350 TL

Bonfile - 1000 TL

Tavuk Şiş - 600 TL

Köfte - 600 TL

Tatlı (1 porsiyon) - 200 TL

Tatlı (dondurma/kaymak) - 300 TL

Meyve (2 kişilik) - 300 TL

Kuver (Kişi başı) - 100 TL.

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Ayvalık Armağan Çağlayan bayram bonfile fiyat listesi tavuk şiş
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