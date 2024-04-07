Bonfile, tavuk şiş, salata... Fiyatlar gündem oldu! Armağan Çağlayan isyan etti: "Bayram diye cozutmayın"

Yapımcı Armağan Çağlayan, sosyal medya hesabından Ayvalık Ticaret Odası'nın restoranlar için belirlediği fiyat tarifisini paylaştı. Ayvalık Ticaret Odası’nın yayınladığı tavan fiyat listesinde mezelerin 200-600 TL salatanın 350 TL, bonfilenin 1000 TL olduğu görüldü. Çağlayan liste için, "Bayram diye cozutmayın. Az yiyin. Edepli yiyin. Ayvalık Ticaret Odasının restoranlar için belirlediği fiyat listesi!" paylaşımını yaptı.
Çağlayan daha sonra X hesabından, "Yalnız yanlış anlaşılmasın ben Ayvalık'a değil, içinde bulunduğumuz ekonomik duruma itiraz ettim. Ülkenin neresine giderseniz gidin aşağı yukarı aynı fiyatlar. Ve işletme sahiplerinin de yapacağı pek bir şey yok, maliyetler sebebiyle" ifadelerini kullandı.
Ayvalık Ticaret Odası’nın yayınladığı tarifedeki ürünler ve fiyatları şöyle:
Soğuk Mezeler - 200 TL
Deniz Soğuk Mezeler - 600 TL
Sıcak Ot - 300 TL
Kalamar - 700 TL
Antapot Salata - 750 TL
Karides Salata - 700 TL
Karides Güveç - 800 TL
Karides Tereyağlı - 800 TL
Ahtapot Izgara - 850 TL
Beğendili Ahtapot - 850 TL
Midye Tava Şiş - 150 TL
Deniz Spesiyaller - 900 TL
Kara Spesiyaller - 450 TL
Salata (2 kişilik) - 350 TL
Bonfile - 1000 TL
Tavuk Şiş - 600 TL
Köfte - 600 TL
Tatlı (1 porsiyon) - 200 TL
Tatlı (dondurma/kaymak) - 300 TL
Meyve (2 kişilik) - 300 TL
Kuver (Kişi başı) - 100 TL.