Borç yapılandırma için son tarih yaklaştı: 'Kaçırmamak lazım'

Devlete olan vergi ve prim borcu olanlar için duyurulan yapılandırma için son günlere girildi. Düzenlemeden yararlanmak isteyenlerin 31 Ağustos Pazartesi'ye kadar başvuru yapması gerekiyor. Peki hangi borçlar kapsam altında ve avantajları neler? İşte detaylar...

ATV Haber'de yer alan haberde konuşan ekonomi gazetecisi Faruk Erdem "Küçük taksitlerle uzun vadede bu borçtan kurtulmak mümkün. O yüzden 31 Ağustos tarihini kaçırmamak lazım" dedi.

Motorlu taşıtlar vergisi, trafik cezası, KYK ya da prim borcu olup nasıl ödeyeceğim diye düşünenler için borç yapılandırmasında son haftaya girildi. Borçlar Sosyal Güvenlik Kurumu ve Vergi Dairesine borç olarak ikiye ayrıldı. Öğrenciyken KYK borcunu ödeyemeyenler ya da aracın motorlu taşıtlar vergisini ödeyemeyenler için son tarih yaklaşıyor.

HANGİ BORÇLARI KAPSIYOR?

Erdem "Baktığın zaman kamuya olan bütün borçları kapsıyor ama genel anlamda Sosyal Güvenlik Kurumuna olan prim borçları ve vergi dairelerine olan vergi borçları. Bunun içinde tabii idari para cezaları da var, trafik cezaları da var, motorlu taşıtlar vergisi de var. İşte öğrencilerin Kredi Yurtlar Kurumuna olan borçları da var." şeklinde konuştu.

Öte yandan yapılandırma için belirli bir tarih var. 31 Ağustos'a kadar tebliğ edilen idari para cezaları da yapılandırma kapsamında. Erdem "İkiye bölersek Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçlar Haziran 2026 ve öncesini kapsıyor. Vergi dairesine olan borçlar işte MTV vesaire onlar da 5 Haziran 2026 ve öncesini kapsıyor" ifadelerini kullandı.

Yapılandırmaya başvuranların belli avantajları olacağı, örneğin borcun yüzde 10'unu ödeyenlere borcu yoktur yazısı verileceği, MTV'de de borç yapılandırıldığında muayeneye girilebileceği belirtildi. Aynı zamanda prim borcunu taksitlendiren kişilere de haciz ve takip kalkacağı kaydedildi.

72 AYA KADAR ÇIKARTILDI

Erdem "Normalde 36 taksit yapılıyordu zaten bu borçlar, yapılandırmalar... Ama yeni yasayla birlikte 72 aya kadar çıkartıldı. Borcun miktarına göre 36 ay, 48 ay ve 72 ay olarak taksitlendirilecek." dedi.

BAŞVURU VE İLK TAKSİT ÖDEMELERİ

İlk taksit ödemelerinin ise SGK borçları için 31 Ağustos, vergi borçları için 30 Eylül olarak belirlendiği belirtildi. Erdem "Başvuruyu ilgili kurumlara yapacaksınız. Yani vergi borcunuz varsa vergi dairelerine, prim borcunuz varsa Sosyal Güvenlik Kurumuna. e-Devlet başvurusu da mümkün" şeklinde konuştu.