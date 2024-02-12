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Borçlanma faizleri düştü, vadeler uzadı! Risk primi yeniden düşüşte

12.02.2024 10:31 | Son Güncelleme:
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Uluslararası piyasaların Türk ekonomisine ve uygulanan ekonomi politikalarına duyduğu güven artıyor. Son dönemde dış borçlanma faizleri düşerken vadeler de uzadı. Türkiye'nin CDS'i ise tekrar düşüşe geçti.

Borçlanma faizleri düştü, vadeler uzadı! Risk primi yeniden düşüşte

Son bir haftada Eximbank, Türkiye Varlık Fonu (TVF) ve Hazine'nin yurt dışı borçlanma ihalelerinde 4 milyar dolar dış kaynak temin edildi. Toplam talep 23,8 milyar dolar oldu.

8 Şubat'ta Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 15 Mayıs 2034 vadeli 3 milyar dolar tutarında bir eurobond ihracı gerçekleştirildi. Söz konusu tahvilin kupon oranı yüzde 7,625, getirisi yüzde 7,875 seviyesinde oldu. İhraca yaklaşık 300 yatırımcı, toplam ihraç tutarının 3 katından fazla talep gösterdi.

Eurobond ihracının ilk getiri beklentisi, yüzde 8,375 seviyesinde piyasaya duyuruldu. Gelen güçlü yatırımcı talebi karşısında gösterge getiride 50 baz puanlık aşağı yönlü revizyon yapıldı ve ihracın nihai getirisi yüzde 7,875 seviyesinde gerçekleşti.

İhracın, son yıllarda yapılan ihraçlarla kıyaslandığında ilk getiri beklentisinden aşağı yönlü yapılan revizyonun en yüksek seviyede gerçekleştiği ihraçlardan biri olduğu belirtilirken yeni yapılan ihracın ABD Hazine tahvil getirisi ile arasındaki farkın (spread) 371 baz puan olduğu, bu farkın Şubat 2020'de gerçekleştirilen ve benzer vadedeki ABD Hazine tahvili üzerine 298 baz puan ödenen 5 yıl vadeli ihraçtan bu yana en düşük seviyedeki prim farkına işaret ettiği kaydedildi.

Ocak 2023'te yapılan bir önceki 10 yıl vadeli ABD doları cinsi ihraçtaki getiri yüzde 9,750, prim farkı ise (spread) 619 baz puan olurken bu ihraçta gerçekleşen seviyeler (sırasıyla yüzde 7,875 ve 371 baz puan), son dönemde yatırımcıların Türkiye'de uygulanan daha ortodoks ve kural bazlı ekonomi politikalarına artan güvenine işaret ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her fırsatta ekonomi programını sahiplenmesi ve yabancı finansal kuruluşların raporlarında programa yönelik olumlu söylemleri, Türkiye'ye ve uygulanan programa güvenin tekrar tesis edilmesini sağlayarak yatırımcı ilgisini artırdı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bir süre önce yaptığı açıklamada, programın sağladığı güvenle Türkiye'nin dış borçlanma maliyetlerini daha da aşağı çekecek çalışmaları sürdürdüklerini kaydetmişti.

Vadenin 2 katına çıkarılmasına karşın gerek getiri gerekse prim farkı belirgin biçimde iyileşti

Öte yandan, Kasım 2022'de 5 yıl vadeli ABD doları cinsi ihracın getirisi yüzde 10, fark ise 561,4 baz puan seviyesinde gerçekleşmişti. Yapılan son ihraca bakıldığında, vadenin 2 katına çıkarılmasına karşın gerek getiri gerekse prim farkının belirgin biçimde iyileştiği görüldü.

Yeni yapılan ihracın yatırımcıya getirisi, Şubat 2022'den bu yana gözlenen en düşük seviyeye işaret etti.

İhracın vadesi 10 yıl 3 ay olup söz konusu vade, Eylül 2021'de yapılan 12 yıl vadeli ihraçtan bu yana Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından uluslararası sermaye piyasalarında gerçekleştirilen en uzun vadeli ihraç niteliği taşıyor.

Son ihraç, son yıllarda yapılan ihraçlar arasında yatırımcılar tarafından en yüksek talep gösterilenlerden oldu.

CDS, 311 BAZ PUAN SEVİYELERİNDE

28 Aralık 2023'te gözlenen 283 baz puan seviyesi ile Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk priminde (CDS) Şubat 2021'den itibaren en düşük seviye kaydedilmişti.

CDS'te yılbaşından bu yana kısmi artış görülmesine karşın ekonomik programa duyulan güvenin etkisi, ekonomi yönetiminin finansal istikrarın korunması için bütüncül bir yaklaşımla çalışmalarını sürdürmesi, TL varlıklara artan talep ve yabancı ilgisinin etkisiyle Türkiye'nin CDS'i tekrar düşüşe geçti.

Türkiye'nin CDS'i, 311 baz puan seviyelerinde seyrediyor. (AA)Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

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