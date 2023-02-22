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Borçlar silinecek, 60 bin TL yardım ödemesi yapılacak! Ödemeler T.C. kimlik numarası ile alınacak

22.02.2023 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremin yaraları sarılmaya devam ediyor. Hatay başta olmak üzere birçok ilde enkaza neden olan deprem, binlerce kişinin evsiz kalmasına ve hayatını kaybetmesine yol açtı. Bunun ardından yapılan çalışmalarla, depremzedelerin yaralarını bir nebze sarmak için bazı kararlar alındı. Bu kararlara göre borçlar silinecek ve 60 bin TL yardım ödemesi yapılacak. İşte tüm detaylar...

Borçlar silinecek, 60 bin TL yardım ödemesi yapılacak! Ödemeler T.C. kimlik numarası ile alınacak

Kahramanmaraş başta olmak üzere çevrede bulunan diğer on ili etkileyen depremde birçok bina yıkıldı. Binlerce kişinin evsiz kalmasına neden olan depremin ardından yardım kararları alındı. Evini depremde kaybeden ev sahipleri ve kiracılara destek ödemeleri yapılacak. Öte yandan bazı depremzedelerin borçları silinecek. İşte ayrıntılar...

Borçlar silinecek, 60 bin TL yardım ödemesi yapılacak! Ödemeler T.C. kimlik numarası ile alınacak

60 BİN TL YARDIM YAPILACAK

Depremzedelere 15 bin TL'lik taşınma yardımı ödenecek. Depremde konutu hasar alan depremzedelere 12 ay boyunca, ev sahibiyse aylık 5 bin; kiracıysa da aylık 2 bin TL kira yardımı yapılacak. ATV Haber'de yer alan bilgiye göre, destek ödemesinden yararlanmak için kira kontratı bulunma zorunluluğu aranmayacak.

Borçlar silinecek, 60 bin TL yardım ödemesi yapılacak! Ödemeler T.C. kimlik numarası ile alınacak

Afetzedelere karşılıksız, barınma ve taşınma desteği verilecek. Bir yıl boyunca ev sahiplerine 60 bin TL, kiracılara ise 24 bin TL tutarında kira yardımı yapılacak. Destekten faydalanmak için hesap açma ya da kira kontratı gerekmiyor. Ödemeler T.C. Kimlik Numarasına göre yapılacak.

Borçlar silinecek, 60 bin TL yardım ödemesi yapılacak! Ödemeler T.C. kimlik numarası ile alınacak

BORÇLAR SİLİNECEK!

Depremde ağır hasar alan iş ve ilçelerde yaşayan kişilerin kredi borçları 6 ay, bölgedeki diğer yerlerdeyse 1 ay süreyle ertelenecek.

Borçlar silinecek, 60 bin TL yardım ödemesi yapılacak! Ödemeler T.C. kimlik numarası ile alınacak

Kamu bankaları, depremde hayatını kaybeden kişilerin kredi borçlarını silecek.


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