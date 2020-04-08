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Borçlu belediyeler için İller Bankası kararı

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.04.2020 14:27 | Son Güncelleme

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin, borçlu belediyelerle ilgili yaptığı açıklamada "Koronavirüs nedeniyle, İller Bankası üzerinden borçlu belediyelerimizden yapılan kesintiler yapılmayacak" dedi.

Borçlu belediyeler için İller Bankası kararı

Ayrıntılar geliyor..

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Anahtar Kelimeler:
borçlu belediye, iller bankası, Fatma Şahin,

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