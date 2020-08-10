Borçlu vatandaşlara bankalardan büyük müjde! Tüm borçlar...

Bankalar, vatandaşların ihtiyaçları ve özel durumları doğrultusunda borç kapatma kredisini veriyor. Kredinin amacı tüm borçları tek bankada toplamak oluyor. Vatandaşlar için büyük bir avantaja sahip olan borç kapatma kredisi, bazı pürüzler içeriyor. Birtakım koşulları olan borç kapatma kredisini yazımızda detaylarıyla inceledik.
BORÇ KAPATMA KREDİSİ NEDİR?
Borç transfer veya borç birleştirme olarak da bilinen borç kapatma kredisi, vatandaşların borçlarını tek bir yerde toplamasına yardımcı oluyor. Bir bakıma kredi yapılandırma sistemine benzerlik gösteriyor. Borç kapatma kredisi veren bankalara başvuru yaparak tüm kredi borçlarını bir bankada toplayarak borcunuzu yapılandırmış oluyorsunuz.
BORÇ KAPATMA KREDİSİNİN GENEL ŞARTLARI NELERDİR?
Belli başlı şartlara sahip olan borç kapatma kredisi, birçok banka tarafından veriliyor. İşte o şartlar:
Devam eden yasal veya idari bir takibin olmaması isteniyor.
Gelirinizi resmi ve doğru bir biçimde belgelemeniz gerekiyor.
Konut kredileri haricinde istenilen vade tutarının 36 ayı geçmemesi bekleniyor.
Güncel kredi borçlarınızın toplamını gösteren bir belgeyi, kredi çekeceğiniz bankaya vermeniz isteniyor.
Eğer evliyseniz ve bir ipotek durumu söz konusuysa, eşinizin rızasını gösteren bir belge isteniyor.
BORÇ KAPATMA KREDİSİNİN AVANTAJLARI NELERDİR?
Borç kapatma kredisi sayesinde birden fazla olan borçlarını tek noktada toplayabiliyorsunuz. Bu sayede ayrı ayrı ödeme yapmak yerine tek bir noktaya ödeme yapıyorsunuz.
Diğer bankalardaki borçlarınız, borç kapatma kredisi çekeceğiniz bankaya transfer ediliyor. Dilerseniz aynı taksitlere ödemeye devam ediyorsunuz.
Dilerseniz 36 ay vade imkanıyla taksit tutarınız da düşüş meydana geliyor.
BORÇ KAPATMA KREDİSİ VEREN BAZI BANKALAR
ING Bank
Vakıfbank
TEB
QNB Finansbank
Şekerbank
Akbank
Denizbank
Garanti BBVA
ING BANK BORÇ TRANSFER KREDİSİ
ING Bank, dağınık borçlarınızı tek noktada toplama imkanı sunuyor.
Kredi faiz oranları %0,79 ile %1,89 arasında değişiklik gösteriyor.
Kredi notu 1850 üzeri olan vatandaşlar için %0,79 faiz oranı geçerli oluyor.
Kampanya 31 Ocak 2020 tarihinde sonlanıyor.
VAKIFBANK BORÇ KAPATMA KREDİSİ
18 aya kadar vade imkanı sağlıyor.
Maksimum 20.000 lira limitli borç kapatma kredisi veriliyor.
TEB BORÇ KAPATMA KREDİSİ AYRINTILARI
Ücret ve komisyon talep etmiyor.
Uygun faiz oranlarıyla borç kapatma kredisi sağlanıyor.
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