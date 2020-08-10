Borçlu vatandaşlara bankalardan büyük müjde! Tüm borçlar...

Bankalar, vatandaşların ihtiyaçları ve özel durumları doğrultusunda borç kapatma kredisini veriyor. Kredinin amacı tüm borçları tek bankada toplamak oluyor. Vatandaşlar için büyük bir avantaja sahip olan borç kapatma kredisi, bazı pürüzler içeriyor. Birtakım koşulları olan borç kapatma kredisini yazımızda detaylarıyla inceledik.

BORÇ KAPATMA KREDİSİ NEDİR?

Borç transfer veya borç birleştirme olarak da bilinen borç kapatma kredisi, vatandaşların borçlarını tek bir yerde toplamasına yardımcı oluyor. Bir bakıma kredi yapılandırma sistemine benzerlik gösteriyor. Borç kapatma kredisi veren bankalara başvuru yaparak tüm kredi borçlarını bir bankada toplayarak borcunuzu yapılandırmış oluyorsunuz.

BORÇ KAPATMA KREDİSİNİN GENEL ŞARTLARI NELERDİR?

Belli başlı şartlara sahip olan borç kapatma kredisi, birçok banka tarafından veriliyor. İşte o şartlar: