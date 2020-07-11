Borçlulara yeni müjde! Vergi borcunuz olsa dahi bu bankalardan kredi çekebilirsiniz...

Birçok insan vergi borçlarından dolayı bankalardan kredi çekmekte zorlanıyor. Bankaların oldukça ihtiyatlı davranması vatandaşları zora sokuyor. Biz sizler için ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan vatandaşlara vergi borçları olmasına rağmen hangi bankaların kredi imkanı sunduğunu sıraladık. İşte o bankalar...

VERGİ BORCU OLAN VATANDAŞLAR NEDEN KREDİ ÇEKEMEZ?

Bankalar borçlu kişilere verdikleri kredi tutarının geri ödenemeyeceğinden kuşkulandığı için kredi vermez. Bu da vergi borçlarını ödeyemeyen vatandaşların zorlanmasına sebep olur. Aslında vergi borcu bulunmasına rağmen kredi çekmek yasalara göre mümkün. Böyle durumlarda bankaların olumsuz geri dönüşleri yasalara aykırı olarak değerlendirilir.

Vergi borcu bulunmasından dolayı bankaların olumsuz geri dönüşünün yasalara neden aykırı olmasının sebebi:

l Kişinin ya da kurumun vergi borcu bulunsa bile kredi talebi koşullarını yerine getirecek düzeyde olması halinde kredi kabul edilir.

l Vergi ya da SGK borcu bulunan vatandaşların kefil bulmaları halinde kredi talepleri yine kabul edilir.

l 6183 sayılı yasa gereğince vergi borcu olanlar 6 aya kadar taksitlendirme imkanına sahiptir. Bu sayede bankalar kredi taleplerini taksitlendirme koşuluyla kredi sunabilir.

l Kısaca hem yasa hem de mevzuat gereğince bankaların olumsuz geri dönüş yapmamaları gerekir.