Borçlulara yeni müjde! Vergi borcunuz olsa dahi bu bankalardan kredi çekebilirsiniz...

Birçok insan vergi borçlarından dolayı bankalardan kredi çekmekte zorlanıyor. Bankaların oldukça ihtiyatlı davranması vatandaşları zora sokuyor. Biz sizler için ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan vatandaşlara vergi borçları olmasına rağmen hangi bankaların kredi imkanı sunduğunu sıraladık. İşte o bankalar...
Bankalar borçlu kişilere verdikleri kredi tutarının geri ödenemeyeceğinden kuşkulandığı için kredi vermez. Bu da vergi borçlarını ödeyemeyen vatandaşların zorlanmasına sebep olur. Aslında vergi borcu bulunmasına rağmen kredi çekmek yasalara göre mümkün. Böyle durumlarda bankaların olumsuz geri dönüşleri yasalara aykırı olarak değerlendirilir.
Vergi borcu bulunmasından dolayı bankaların olumsuz geri dönüşünün yasalara neden aykırı olmasının sebebi:
l Kişinin ya da kurumun vergi borcu bulunsa bile kredi talebi koşullarını yerine getirecek düzeyde olması halinde kredi kabul edilir.
l Vergi ya da SGK borcu bulunan vatandaşların kefil bulmaları halinde kredi talepleri yine kabul edilir.
l 6183 sayılı yasa gereğince vergi borcu olanlar 6 aya kadar taksitlendirme imkanına sahiptir. Bu sayede bankalar kredi taleplerini taksitlendirme koşuluyla kredi sunabilir.
l Kısaca hem yasa hem de mevzuat gereğince bankaların olumsuz geri dönüş yapmamaları gerekir.
Vergi borcu olan vatandaşlara ya da kurumlara Aktifbank ve Fibabanka kredi imkanı sunuyor. Üstelik KOSGEB'in vergi borcu yapılandırılması uygulamasıyla kredi kullanılıp vergi borcunuzu kapatabiliyorsunuz. Diğer bankalar da borç kapatma kredisi adı altında kredi imkanı sunabiliyor.
l Vakıfbank borç kapatma kredisi olarak geçen ürünüyle 18 ay vadeli olarak 20.000 liraya kadar kredi sunuyor.
l Ayrıca Vakıfbank, diğer bankalara olan borçları ya da kredi kartı borçlarını kapatıp tek bir yere borçlanma için borç transfer kredisi de veriyor.
l Ziraat Bankası'na ait borç kapatma kredisi de 48 ay vade imkanıyla veriliyor.
l Ziraat Bankası, diğer bankalara olan borçların kapatılması için "Birleştiren İhtiyaç Kredisi" isminde bir ürün sunuyor. Tutarı 10.000 lira olan bu kredi 24 ay vade ve aylık %1,10 faizle tahsis ediliyor. Ayrıca bu krediden yararlanmak isteyen vatandaşlardan borcu ödenecek olan bankaya ait kredi kartlarının iptal edilmesi isteniyor.
Bilinen birçok banka borç kapatma kredisi altında kredi imkanı sunuyor. Bu bankalar arasında:
l Ziraat Bankası,
l Vakıfbank,
l Odeabank bulunuyor.
Borç transfer kredisi veren bankalar da:
l Ziraat Bankası,
l Vakıfbank,
l Finansbank,
l İş Bankası,
l Garanti Bankası,
l Akbank olarak sıralanıyor.
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