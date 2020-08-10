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Borçluların dikkatine! Yeni hacizler yola çıktı! Sorgulamak için...*

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.08.2020 10:24 | Son Güncelleme

Kamu kuruluşlarına veya özel kuruluşlara ait borçlarınızı öğrenmek istiyor ancak bunu tam olarak nasıl yapacağınızı bilmiyor olabilirsiniz. Ayrıca gözünüzden kaçan ve farkına varmadığınız bir borcun hacziyle karşı karşıya kalmış olabilirsiniz. İşte bu ve benzeri durumlarda haciz sorgulamasını nasıl yapabileceğinizi öğrenmek için yazının devamına göz atabilirsiniz.

Borçluların dikkatine! Yeni hacizler yola çıktı! Sorgulamak için...*

Trafik cezası, Kredi ve Yurtlar Kurumu borcu ve idari para cezaları gibi sebeplerden dolayı e-haciz yoluyla banka hesaplarınız kolayca bloke edilebiliyor. Özellikle bu tarz durumlarda sorunun çözümü için haciz kararının neden uygulandığını, nereye ve ne kadar borcunuz olduğunu bilmek isteyebilirsiniz. Bunun birkaç yolu olmakla beraber evinizden çıkmadan gerek devlete gerek özel kurumlara olan borçlarınızı basit yöntemlerle kolayca öğrenebiliyorsunuz.

UYAP SİSTEMİNDEN SMS İLE HACİZ SORGULAMA

Başta avukatlar olmak üzere hukuki süreçlerle ilgili olanlar için büyük kolaylık sağlayan UYAP (Ulusal Yargı Ağı Projesi), unvanı ne olursa olsun herkes için SMS aracılığıyla pratik bir şekilde haciz sorgulama imkanı da sunuyor. UYAP aracılığıyla güncel haciz bilgilerinize erişebilmek için öncelikle sisteme kayıt olmanız gerekiyor. Bu konuya dair tüm adımları detaylı şekilde uyap.gov.tr adresinden öğrenebilirsiniz. Sisteme kayıt olduktan sonra hakkınızda açılmış davaları veya adınıza düzenlenmiş haciz kararlarının detaylarını SMS aracılığıyla görebiliyorsunuz. Bunun için T.C. kimlik numaranızı ve dosya numaranızı yazarak 4060'a göndermeniz gerekiyor. İlgili servisin ücretli bir servis olduğunu ve ücretin düzenli olarak güncellendiğini de unutmamalısınız.

E-DEVLET ÜZERİNDEN HACİZ DETAYLARINA ULAŞMA

Eğer dosya numaranız yoksa ve genel olarak hakkınızdaki haciz kararlarını sorgulamak istiyorsanız e-Devlet sistemi üzerinden de bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Sisteme giriş yaptıktan sonra arama kısmına e-haciz yazabilir, karşınıza çıkacak olan "Banka Hesaplarına Uygulanan Elektronik Haciz Sorgulama" ve "Araçlara Uygulanan Elektronik Haciz Sorgulama" seçeneklerinden dilediğinizi seçerek hakkınızdaki e-haciz kararlarının ayrıntılarını öğrenebilirsiniz. E-haciz kararları daha önce nüfus cüzdanınızı kaybedip, cezasını ödemediğiniz ve önemsiz olarak görebileceğiniz durumlarda dahi banka hesaplarınıza uygulanabiliyor. Bu yüzden e-haciz konusunda ekstra dikkatli olmanız gerekiyor.

HACİZ BİLDİRİMİ ÜZERİNDEN BORCUNUZUN DETAYLARINI ÖĞRENME

E-haciz gibi herhangi bir belge gönderimi gerçekleşmeden uygulanabilen haciz türleri dışında tüm haciz kararlarıyla ilgili tarafınıza bilgilendirme amaçlı belgeler gönderiliyor. Böylece maaşınıza, aracınıza, evinize veya sahip olduğunuz farklı kaynaklara haciz uygulanmadan önce haberdar olabiliyorsunuz. Haciz bildiriminde haczin kim tarafından, neden ve ne kadar borca karşılık talep edildiği yazacağı için bu bilgiler üzerinden karşı tarafa ulaşarak durumu çok daha kısa bir yoldan ve kolay bir şekilde çözebilirsiniz. Örneğin; bankalara olan kredi kartı ya da kredi borçlarınız nedeniyle tarafınıza gönderilen tebligatların ardından ilgili bankaları aradığınızda sizin için borcu taksitlendirme gibi kolaylıklar sağlayabiliyorlar.

Kaynaklar:

https://www.ikinciyeni.com/blog/iyi-surucu-rehberi-detay/e-haciz-nedir-nasil-kaldirilir

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