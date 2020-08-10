Borçluların dikkatine! Yeni hacizler yola çıktı! Sorgulamak için...*

Trafik cezası, Kredi ve Yurtlar Kurumu borcu ve idari para cezaları gibi sebeplerden dolayı e-haciz yoluyla banka hesaplarınız kolayca bloke edilebiliyor. Özellikle bu tarz durumlarda sorunun çözümü için haciz kararının neden uygulandığını, nereye ve ne kadar borcunuz olduğunu bilmek isteyebilirsiniz. Bunun birkaç yolu olmakla beraber evinizden çıkmadan gerek devlete gerek özel kurumlara olan borçlarınızı basit yöntemlerle kolayca öğrenebiliyorsunuz.

UYAP SİSTEMİNDEN SMS İLE HACİZ SORGULAMA

Başta avukatlar olmak üzere hukuki süreçlerle ilgili olanlar için büyük kolaylık sağlayan UYAP (Ulusal Yargı Ağı Projesi), unvanı ne olursa olsun herkes için SMS aracılığıyla pratik bir şekilde haciz sorgulama imkanı da sunuyor. UYAP aracılığıyla güncel haciz bilgilerinize erişebilmek için öncelikle sisteme kayıt olmanız gerekiyor. Bu konuya dair tüm adımları detaylı şekilde uyap.gov.tr adresinden öğrenebilirsiniz. Sisteme kayıt olduktan sonra hakkınızda açılmış davaları veya adınıza düzenlenmiş haciz kararlarının detaylarını SMS aracılığıyla görebiliyorsunuz. Bunun için T.C. kimlik numaranızı ve dosya numaranızı yazarak 4060'a göndermeniz gerekiyor. İlgili servisin ücretli bir servis olduğunu ve ücretin düzenli olarak güncellendiğini de unutmamalısınız.