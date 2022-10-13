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Borcu olanlar dikkat! 10 milyon kişi kara listeden çıkacak, kritik gün bugün

13.10.2022 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca borçluyu ilgilendiren düzenleme için süreç bugün başlıyor. Yasa teklifinin gelecek hafta Genel Kurul gündemine alınarak hızla kanunlaştırılması planlanıyor. Bununla beraber düzenleme ile 10 milyon kişinin kara listeden çıkması planlanıyor.

Borcu olanlar dikkat! 10 milyon kişi kara listeden çıkacak, kritik gün bugün

Milyonlarca borçluyu ilgilendiren düzenleme için süreç bugün başlıyor. Yasa teklifinin gelecek hafta Genel Kurul gündemine alınarak hızla kanunlaştırılması planlanıyor.Bununla beraber düzenleme ile 10 milyon kişininn kara listeden çıkması planlanıyor

Milyonlarca borçluyu ilgilendiren düzenlemeler için kritik gün bugün. TBMM Plan Bütçe Komisyonu yasa teklifinin görüşmelerine bugün başlayacak. 52 maddelik Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinde milyonlarca borçluyu ilgilendiren düzenlemeler yapılacak.

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10 MİLYON KİŞİ KARA LİSTEDEN ÇIKACAK

Ödenmemiş çek senet borçları ile kredi kartı borçları yüzünden kara listeye alınan 10 milyon kişiye sicil affı getiren yasa teklifi ile Temmuz 2023’e kadar borçlarını ödeyen ve yapılandıranlar kara listeden çıkacak. 27,6 milyar lirayı bulan öğrenci kredilerinin geri ödemesi teklifle yeniden düzenleniyor.

BORÇLAR SİLİNİYOR

5 milyon kişiyi ilgilendiren 20 milyar lirayı bulan icra takibi başlatılan 2 bin lira ve altındaki doğalgaz, GSM ve elektrik borçları silinecek. Varlık yönetim şirketlerine devredilen 2 bin 500 liranın altındaki alacaklar tasfiye edilecek.

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2023 YILI SONUNA KADAR SÜRE UZATILIYOR

Yasa teklifi ile kur korumalı mevduat uygulamasında süre 2023 yılı sonuna kadar uzatılıyor.

MASKE CEZALARINI DA KAPSIYOR

Yasa teklifi ile COVİD-19’un önlenmesi için alınan sokağa çıkma yasağı ile maske takma zorunluluğuna uymayanlara Kabahatler Kanunu ile Umumu Hıfzısıhha Kanunu kapsamında kesilen ve tahsil edilmemiş cezalara da af getiriliyor.

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