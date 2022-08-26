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Borcu olanlar dikkat! 2 bin TL detayı: Başvuruya gerek yok

26.08.2022 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hükümetin dar gelirlilere yönelik destek paketleri devam ediyor. Yeni açıklanan destek paketin göre, 6 milyona yakın vatandaşın icra takibine düşen borçları tasfiye edilecek. Düzenlemeden faydalanmak için belli şartlar bulunmakta . İşte destek paketinin ayrıntıları...

Borcu olanlar dikkat! 2 bin TL detayı: Başvuruya gerek yok

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, geçtiğimiz gün dar gelirli vatandaşlar için iki yeni destek paketini duyurmuştu. 6 milyon vatandaşın borcunu yakından ilgilendiren destek paketinde detaylar gelmeye davem ediyor. Düzenlemeden faydalanmak için icra işleminin başlamış olması şartı aranacak. Borcu olan ancak icra işlemi başlamayanlar paket kapsamında olmayacak. Silinecek borçlar için belli bir tarih belirlenecek. İlk çalışmalara göre 15 Ağustos öncesi borçların silinmesi planlanıyor.

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YENİ DESTEK PAKETİ İKİ FARKLI BAŞLIKTAN OLUŞUYOR

1- 5 milyona yakın ailenin 2 bin liraya kadar olan borcu icradan düşecek. Bu amaçla ailelerin borçlu olduğu şirketler, icraya verdikleri alacaklarını muhasebe kayıtlarında gider olarak gösterecek ve vergiden düşecek. Böylece bu kapsamdaki vatandaşların borcu kamu maliyesinden karşılanmış olacak.

2- Paketin ikinci ayağında ise takibi varlık yönetim şirketleri tarafından yapılan icradaki borçlarla ilgili düzenleme yapılacak. 1 milyona yakın vatandaşın varlık yönetim şirketlerine devredilmiş 2 bin 500 liraya kadar olan icra takibindeki borçlarını devlet üstlenecek. Bu borçların silinmesi için öncelikle yasa teklifi hazırlanacak ve TBMM’ye sunulacak. Komisyon ve genel kurul görüşmelerinin ardından son hali verilecek ve Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra düzenleme hayata geçmiş olacak. Silinecek borçlar bireysel borçları kapsayacak. Silinecek borçlar için belli bir tarih belirlenecek. Bunun ilk çalışmalarda 15 Ağustos olabileceği dile getiriliyor. Borçların silinmesi için bir diğer şart da vatandaşın borcu için icra sürecinin başlamış olması olacak. Vatandaşın borcu var ancak icraya işlem başlamamışsa kapsama girmeyecek.

BAŞVURUYA GEREK YOK

Yasal düzenleme TBMM görüşmelerinin ardından hayata geçirilecek. 2 bin liranın altındaki elektrik, su, telefon, doğalgaz borçları otomatik olarak silinecek. Varlık yönetim şirketlerine olan 2 bin 500 liranın altındaki borçlar da otomatik silinecek. Yasa çıktıktan sonra ya da önce herhangi bir başvuru yapılmasına gerek olmayacak. Paket yaklaşık 6 milyon kişiyi ilgilendiriyor. 5 milyona yakın ailenin 2 bin liraya kadar elektrik, su, doğalgaz, telefon aboneliklerinden kaynaklanan borcu silinecek. 1 milyona yakın vatandaşın varlık yönetim şirketlerine devredilmiş 2 bin 500 liraya kadar olan icra takibindeki borçlarını da silinecek.

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Anahtar Kelimeler:
destek paketi borç
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