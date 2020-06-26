Borcu olanlar dikkat! Binlerce kişiye tebligat gönderildi! Haciz sorgulaması yapmak için...

Türk Ceza Kanunu uyarınca kişi, yasalarla tespit edilen borcunu ödemekle yükümlüdür. Kişinin borç ödeme sorumluluğunun yerine getirmemesi durumunda ise alacaklının şikayetçi olma hakkı saklı tutulmuştur. Eğer sizin de herhangi bir sebepten dolayı ödeyemediğiniz bir borcunuz bulunuyorsa hakkınızda haciz kararı alınıp alınmadığını sorgulamanız gerekir. Peki sizin adınıza bir haciz kararı olup olmadığını nasıl öğrenebilirsiniz?

NELER HACİZ EDİLEBİLİR?

Borç miktarına göre şahsınıza ya da şirketinize haciz işlemi başlatılabilir. Borca konu olan tutarın tahsil edilmesi adına size ait olan taşınır ya da taşınmaza el konulur. Ancak bu noktada kişinin hayatını ve iş düzenini aksatacak demirbaşların haczedilmesi söz konusu olmaz. Borçlunun sigortalı olarak bir iş yerinde çalışması durumunda maaşının dörtte birine devlet kanalıyla el konulabilir. Aynı şekilde yasal olarak banka hesaplarına haciz yapılabilir. Borçlu kişinin emekli olması durumunda ise; emekli maaşına yalnızca kişinin yasal olarak izin vermesi halinde el konulur. Borcun işleyişine göre; ipotek ya da teminat gösterilen gayrimenkullere de el konulması söz konusudur.