Borcu olanlar dikkat! Binlerce kişiye tebligat gönderildi! Haciz sorgulaması yapmak için...

Türk Ceza Kanunu uyarınca kişi, yasalarla tespit edilen borcunu ödemekle yükümlüdür. Kişinin borç ödeme sorumluluğunun yerine getirmemesi durumunda ise alacaklının şikayetçi olma hakkı saklı tutulmuştur. Eğer sizin de herhangi bir sebepten dolayı ödeyemediğiniz bir borcunuz bulunuyorsa hakkınızda haciz kararı alınıp alınmadığını sorgulamanız gerekir. Peki sizin adınıza bir haciz kararı olup olmadığını nasıl öğrenebilirsiniz?
Borç miktarına göre şahsınıza ya da şirketinize haciz işlemi başlatılabilir. Borca konu olan tutarın tahsil edilmesi adına size ait olan taşınır ya da taşınmaza el konulur. Ancak bu noktada kişinin hayatını ve iş düzenini aksatacak demirbaşların haczedilmesi söz konusu olmaz. Borçlunun sigortalı olarak bir iş yerinde çalışması durumunda maaşının dörtte birine devlet kanalıyla el konulabilir. Aynı şekilde yasal olarak banka hesaplarına haciz yapılabilir. Borçlu kişinin emekli olması durumunda ise; emekli maaşına yalnızca kişinin yasal olarak izin vermesi halinde el konulur. Borcun işleyişine göre; ipotek ya da teminat gösterilen gayrimenkullere de el konulması söz konusudur.
İcra dairelerinde işleyişin daha sistemli ve kolay olabilmesi adına UYAP (Ulusal Yargı Ağı Projesi) devreye alındı. Bu sistem üzerinden vatandaşların da sorgulama yapmasına izin verilir. Sorgulama için vatandaşların UYAP SMS ağında kayıt oluşturması gerekir. Kayıt olabilmek için adınıza açılan GMS hattı ile abone olmanız yeterli olur. Kayıt olduktan sonra ise sorgulama yapabilmek için; T.C. kimlik numaranızı boşluk bırakmadan yazıp 4060’a göndermeniz yeterli.
e-Devlet kapısı kamusal işlemlerin tek bir çatıdan yürütüldüğü geniş bir sistemdir. e-Devlet kapısı üzerinden haciz işleminin yapılması ise oldukça kolaydır.
İlk adımda e-Devlet kapısına girin ve kimlik doğrulama adımlarına ilişkin sayfayı açın. Karşınıza çıkan giriş yöntemlerinden birini kullanarak kimliğinizi doğrulayarak sisteme adım atın. Arama çubuğuna “İcra Dosyası Sorgulama” yazarak ilgili sayfaya ilişkin arama yapın. Bu sayfaya girdikten sonra hakkınızda açılan herhangi bir icra dosyasının olması durumunda ekranda ayrıntılı bilgilere erişebilirsiniz.
E-haciz, elektronik haciz anlamına gelen teknik bir terimdir. Özellikle bankadan kredi çekilmesi ve bunun ödenmemesi durumunda e-haciz işlemi başlatılır. E-haciz işleminde de borç miktarınız hakkında ödeme emri çıkartılır ve bu durum tarafınıza bildirilir. E-haciz sorgulaması yapmak için; e-Devlet kapısında aktif hale getirilen “Banka Hesaplarına Uygulanan Elektronik Haciz Sorgulama” sayfasına giriş yapmanız yeterli.
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