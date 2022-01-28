Borcu olanlar dikkat! Son gün 31 Ocak... Cezası var

Motorlu taşıtlar vergisinde bu yıla ilişkin ilk taksit ile olumsuz hava koşullarından dolayı ertelenen KDV, damga vergisi, muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri 31 Ocak Pazartesi günü dolacak. 7256 sayılı yapılandırmada 7’nci, 7326 sayılı yapılandırmada 3’üncü taksit ödemelerinin de ay sonuna kadar yapılması gerekiyor.

MTV ÖDEMELERİ NASIL YAPILIYOR?

Söz konusu vergi, İnteraktif Vergi Dairesi "https://ivd.gib.gov.tr/" ve Dijital Ödeme Noktası'nda "Hızlı Ödeme" bölümünde yer alan MTV Ödeme alanına şifre girişi yapmadan sadece plaka ve TC kimlik numarası bilgileriyle ödenebiliyor.

MTV ödemeleri, İnteraktif Vergi Dairesinden veya mobil uygulamasından 02.00-23.45 saatlerinde, anlaşmalı bankaların banka veya kredi kartı, banka hesabından havale yöntemi, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartların yanı sıra vergi tahsiline yetkili bankaların vergi dairesi vezneleri aracılığıyla ve PTT şubeleri vasıtasıyla yapılabiliyor.

MTV TARİFESİ

Cumhurbaşkanı Kararı gereği, MTV tutarları yüzde 36,20'lik yeniden değerleme oranı yerine, yüzde 25 olarak tespit edilmişti.

Buna göre, 1-3 yaş otomobillerin 2022 yılındaki MTV'si, motor silindir hacmi 1300 santimetreküp ve aşağısında olanlar için taşıt değerlerine göre 1313 lira ile 1576 lira arasında değişiyor. Aynı yaşta, motor silindir hacmi 1301-1600 santimetreküp otomobillerin vergisi de 2 bin 287 lira ile 2 bin 746 lira arasında olacak. 4001 santimetreküp üzerinde motor silindir hacmine sahip otomobillerin vergisi ise 57 bin 415 lira ile 62 bin 633 lira arasında olacak.

Motosikletlerde ise 1-3 yaş aralığındakilerin MTV'si silindir hacmine göre 245 lira ile 3 bin 168 lira arasında değişirken yıllık vergi tutarı 1-6 yaş minibüslerde 1570 lirayı, aynı yaştaki 25 kişiye kadar otobüslerde 3 bin 965 lirayı, azami ağırlığı 1500 kilograma kadar olan kamyonet, kamyon ve benzeri araçlarda 1408 lirayı buluyor.

MTV GEÇ ÖDEME CEZASI

Karayolları Trafik Kanunu'nda yer alan maddeye göre, tescil edilmiş araçlar vergiye tabidir. MTV borcu ocak ve temmuz ayında mükellefin araç plakasına işler. Mükellef vergi dairesinden ve anlaşmalı bankalardan MTV borcunu ödeyebilir. Fakat MTV'nin ilk taksiti gecikmeye düşerse yani ödenmezse ikinci MTV taksitine gecikme faizi yansıtılır. Eğer iki taksitte ödenmezse mükellef olan kişinin adresine uyarı mektubu yollanır. Daha sonraki işlemlerde ise T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kişinin banka hesaplarına haciz işlemi başlatılır.

MTV GECİKME FAİZİ

MTV gecikme faizi borçların ödenmediği durumda ilk etapta uygulanan cezadır diyebiliriz. MTV gecikme faizi 2020 itibarıyla yüzde 1,6 olarak belirlenmiştir. MTV ödemesini geciktiren kişilere bu şekilde faiz uygulanarak cezai işlem uygulanmaktadır.

