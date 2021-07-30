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Borcu olanlar dikkat! Yarın son gün...

30.07.2021 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kredi ve kredi kartı olan milyonları ilgilendiren borçların ötelenmesi ile ilgili yarın son gün. Ticari veya bireysel kredi fark etmeksizin, kredi kartı ve artı para borçları da bu kampanyaya eklendi. Akbank, yaptığı açıklamada, borç ertelemesiyle ilgili detayları paylaştı.

Borcu olanlar dikkat! Yarın son gün...

Kredi kartı ve kredi borcu olanlara borç erteleme imkanı sağlanıyor. Konuyla ilgili başvuru yapmak yeterli. Borç öteleme işlemleri, internet ortamından da yapılabiliyor. Kapmaya 31 Temmuz’da sona erecek.

Akbank’ın yaptığı açıklamada kredi ve kredi kartı borcu olanlar için borç öteleme imkanı sağlanıyor.

Bankadan yapılan açıklamada; "Salgın sürecinin etkileri sebebiyle müşterilerimizin ticari ve bireysel kredilerinin 31 Haziran 2021’e dek olan ödemeleri, erteleme faizi alınarak 31 Temmuz 2021’e dek, artı para ve kredi kartı borçları da alışveriş faizi alınarak Temmuz 2021 ekstresine dek ötelenebilecektir." ifadeleri kullanıldı.

KREDİ ERTELEMESİ NASIL YAPILIR?

Peki Akbank kredi borç ertelemesi nasıl yapılıyor? İşte adım adım borç erteleme...
Akbank mobil ya da Akbank internet şubesi üzerinden

Kredi –> Kredi Hesaplarım adımlarını izledikten sonra, ertelemek istediğiniz krediyi seçin.

Kredi Detayı’na tıklayın.

Sağ tarafta yer alan Erteleme butonuna tıklayın.

Ödemeye başlamak istediğiniz ay bilgisini seçin.

Yeni ödeme planınızı görüntüleyin ve onay butonuna basarak işleminizi tamamlayın.

Kredi kartı borcunu ertelemek için ise TC Kimlik numarası ve telefon numarası ile internet üzerinden başvuru yapılabiliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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Anahtar Kelimeler:
Akbank kredi kartı
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