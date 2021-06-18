Borcu olanlara müjde! 135 bin TL'lik borcun en az yarısı siliniyor...

Mirasçılardan, kefillere; şirket ortaklarından, vergi borcu olanlara kadar milyonların yararlanacağı yapılandırma yasası ile borcunuzun neredeyse yarısı silinecek. Pandemi koşulları nedeniyle dükkânını kapatan, işinden olan pek çok vatandaş borcunu nasıl ödeyeceğini kara kara düşünürken, çıkarılan bu yasa herkese büyük kolaylık sağlayacak.
Yapılandırma yasasından faydalanmak isteyen vatandaşlar borçlarını nakit olarak kapatıp daha büyük bir indirim alabileceği gibi taksit imkânlarından da yararlanabiliyor. Tek bir borcunuzu değil, bütün vergi borçlarını yapılandırabilme imkânı sunan bu yasa ile her bir vergi dairesine ayrı ayrı başvuruda bulunmak gerekiyor.
Daha önceki yapılandırma kapsamında ödemeye devam edenler de borcunu tekrar 18 taksitte yapılandırabilecek.
Yapılandırma yasasından faydalanmak isteyen vatandaşların neredeyse borçları yarıya iniyor. Örneğin; 20 yılının şubat ayında vermeniz gereken stopaj vergisi beyannamesi süresinde verilmeyip inceleme başlatılıp, bunun sonucunda 92 bin lira stopaj vergisi tarh edilerek bir kat vergi ziyaı cezası ile 2 bin 300 TL özel usulsüzlük cezası kesildiyse, bu durumdaki mükellefin 2021 mayıs ayı itibarıyla ödeyeceği tutar 135 bin 220 TL lirayı buluyor.
Yapılandırma kapsamında 85 bin 70 TL ödenmesi durumunda toplam 54 bin 70 TL tutarındaki alacaktan vazgeçilecek.
Elektronik ortamda 2018 vergilendirme döneminde gelir vergisi beyannamesini vermeyen mükellefe, 44 bin TL gelir vergisi ve bir kat da vergi cezası ile bin 900 TL özel usulsüzlük cezası kesiliyor.
Vergi, vergi ziyaı cezası, özel usulsüzlük cezası, gecikme zamları ile birlikte ödenecek tutar 117 bin 43 TL buluyor. Yapılandırmaya başvuranlar 48 bin 482 lirayı öderse 72 bin liralık
93 TL tutarındaki alacak silinecek.
Çıkarılan yapılandırma ile ihracat taahhüdünü süresinde kapatan mükellefin kapatmada kullandığı gümrük beyannamelerinin gerçeğe uygun olmadığı belirlenirse, ilgili banka 32 bin TL kaynak kullanımı destekleme fonu kesintisi takip, tahsil edilmek üzere vergi dairesine bildiriyor.
Aralık 2018'te fon kesintisi ile kredi kullanım tarihinden vade tarihine kadar hesaplanan cezai faiz için kanunun yayımı tarihine kadar herhangi bir ödeme yapılmıyor. Yapılandırmadan yararlanmak üzere bağlı olduğu vergi dairesine başvurması halinde 25 bin TL tutarında alacağın tahsilinden vazgeçiliyor.
Trafik cezası borcunu yapılandıran mükelleflere, peşin ödemeyi tercih etmeleri halinde iki kez indirim uygulanıyor ve ödenecek para kesilen para cezası tutarının da altına iniyor. Örneğin; 2019 Ekim ayında 455 TL olan bir trafik cezasına, normal şartlarda 455 TL de faiz ekleniyor. Ancak bu sürücü yapılandırmada borcunu peşin ödemek isterse borç, 344 TL’ye düşecek.
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