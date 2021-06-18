Borcu olanlara müjde! 135 bin TL'lik borcun en az yarısı siliniyor...

Mirasçılardan, kefillere; şirket ortaklarından, vergi borcu olanlara kadar milyonların yararlanacağı yapılandırma yasası ile borcunuzun neredeyse yarısı silinecek. Pandemi koşulları nedeniyle dükkânını kapatan, işinden olan pek çok vatandaş borcunu nasıl ödeyeceğini kara kara düşünürken, çıkarılan bu yasa herkese büyük kolaylık sağlayacak.

YAPILANDIRMA YASASI İLE BORÇLAR KAÇ TAKSİTE BÖLÜNEBİLİYOR?

Yapılandırma yasasından faydalanmak isteyen vatandaşlar borçlarını nakit olarak kapatıp daha büyük bir indirim alabileceği gibi taksit imkânlarından da yararlanabiliyor. Tek bir borcunuzu değil, bütün vergi borçlarını yapılandırabilme imkânı sunan bu yasa ile her bir vergi dairesine ayrı ayrı başvuruda bulunmak gerekiyor.

Daha önceki yapılandırma kapsamında ödemeye devam edenler de borcunu tekrar 18 taksitte yapılandırabilecek.

BORCUNUZUN NEREDEYSE YARISI İNİYOR

Yapılandırma yasasından faydalanmak isteyen vatandaşların neredeyse borçları yarıya iniyor. Örneğin; 20 yılının şubat ayında vermeniz gereken stopaj vergisi beyannamesi süresinde verilmeyip inceleme başlatılıp, bunun sonucunda 92 bin lira stopaj vergisi tarh edilerek bir kat vergi ziyaı cezası ile 2 bin 300 TL özel usulsüzlük cezası kesildiyse, bu durumdaki mükellefin 2021 mayıs ayı itibarıyla ödeyeceği tutar 135 bin 220 TL lirayı buluyor.