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Borcu olanlara nefes aldıracak haber.. Kredi kartlarında 60 aya varan yapılandırma başlıyor! 1 Kasım'da yürürlüğe girecek!

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
17.10.2024 10:04
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Merkez Bankası'nın ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) ortak kararı ile kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarına yapılandırma imkanı getirildi. Borcunu ödemekte zorlanan vatandaşlar için adeta can suyu olan bu karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Kredi kartlarında yapılan bu düzenleme ile ilgili canlı yayında değerlendirmede bulunan Faruk Erdem, faiz oranlarına dikkat edilmesi gerektiğini hatırlatarak önemli açıklamalarda bulundu.

Borcu olanlara nefes aldıracak haber.. Kredi kartlarında 60 aya varan yapılandırma başlıyor! 1 Kasım'da yürürlüğe girecek!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) ortak kararı ile kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarına yapılandırma imkanı getirildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile birlikte borcunu ödemekte zorlanan vatandaşlar için yeni bir ödeme düzenlemesi yapılacak.
Sabah'ın haberine göre, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank yapılandırma işlemine başladı. Kamu bankaları aracılığı ile yapılandırılan borç miktarı 1,5 milyar TL'yi aşmış durumda.

KREDİ-KARTI-

Ayrıca yapılandırma için özel bankalar da adım attı. İş bankası ve Akbank yapılandırma işlemleri içn önemli adımlarda bulundu.
BDDK tarafından alınan karar ile birlikte bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borcunu ödeyemeyen vatandaşlar borçlarını 60 aya kadar yapılandırma imkanını elde edecek. Özellikle asgari ödeme tutarını karşılayamayan bireysel kredi kartı sahipleri, mevcut borç bakiyelerini bu süre zarfında taksitlendirebilecek.

Merkez Bankası referans faiz oranı yüzde 3,11 ile tüketicilerin ödemelerini kolaylaştırmayı planlıyor.

24 EKİM'DE AÇIKLANACAK!

BDDK’nın adımları doğrultusunda Merkez Bankası, kredi kartlarına uygulanacak azami faiz oranlarını, borcun büyüklüğüne göre farklılaştıracak. 24 Ekim’de açıklanacak bu oranlar, 1 Kasım’dan itibaren yürürlüğe girecek. Mevcut referans oranı korunursa, dönem borcu 25 bin TL’nin altında olan kredi kartları için yüzde 3,50, 25 bin TL ile 150 bin TL arası borçlar için yüzde 4,25, 150 bin TL’nin üzerindekiler için ise yüzde 4,75 faiz oranı uygulanacak.

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BORÇLULARIN 1 YIL İÇİNDE BAŞVURU YAPMASI GEREKİYOR!

İhtiyaç kredisi borçları için de 30 günden fazla gecikmiş ödemelerde, ek kredi verilmeden 60 aya kadar yapılandırma yapılabilecek. Ancak bu fırsattan yararlanabilmek için borçluların bir yıl içinde başvuru yapması şart.

Kredi kartları için nakit çekim ve kullanımda azami faiz oranı yüzde 5 olarak belirlendi.

Apara canlı yayınına katılan Takvim Gazetesi'nin Ekonomi müdürü Faruk Erdem, kredi kartlarında yapılacak olan bu yapılandırma için şu cümleleri sarf etti:

"Oradaki yapılandırma 60 aylık uzun bir süre. Bir insanın 100 bin liralık borcu var ve ödeyemiyor. Avantajlı bir faiz oranı ve uzun vade. Kamu bankaları başladı ve birkaç tane özel banka da başladı. 1 Kasım itibarıyla kredilerle ilgili süreç de başlayacak. Eğer ki borcunuz varsa şu an ödeme gücünüz de yoksa çıkartıp 100 bin lira veremeyecekseniz yapılandırma yapabilirsiniz"

PARA

Enflasyon düştükçe faizlerin de düşeceğini belirten Erdem, şu anda yüzde 3,11'lik faiz oranının 3-4 yıl sonra yüksek gelebileceğini hatırlatarak şu öneride bulundu:

"Dolayısıyla faizler düştüğünde yeniden yapılandırma imkanı getirilmeli. Dolayısıyla 60 aya vadeye yapılandırdınız diyelim, faizler düşünce tekrar yapılandırıp taksitlerinizi düşürebilirsiniz"

Eskiden yapılandırma yapıldığında kredi kartlarının kapatıldığını söyleyen Erdemü şu an böyle olmadığını söyledi ve sözlerini şu şekilde noktaladı:

"Hem kullandığınız kart borcu hem de yapılandırdığınız borcunuz ay sonunda hesabınıza yansıtlacak"

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Anahtar Kelimeler:
TCMB Yapılandırma bddk
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