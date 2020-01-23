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Borsa güne düşüşle başladı

EKONOMİ HABERLERİ  | 23.01.2020 10:01 | Son Güncelleme

Borsa güne düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,29 azalarak 122.392,42 puana geriledi.

Açılışta BIST 100 endeksi, 354,66 puan ve yüzde 0,29 değer kaybederek 122.392,42 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,37 ve holding endeksi yüzde 0,04 düşüş kaydetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,44 ile sigorta, en çok değer kaybeden yüzde 1,44 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

BIST 100 endeksi dün 124.536,60 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesi sonrası kar satışları ile düşüşe geçerek, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,65 azalışla 122.747,08 puandan tamamladı.

Analistler, bugün Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı ve sonrasında Başkan Christine Lagarde'nin açıklamalarının yatırımcıların odağında bulunduğunu belirterek, ABD Başkanı Donald Trump'ın azil yargılaması ve Çin'deki virüs salgını ile ilgili haberlerin de takip edileceğini ifade etti.

Veri gündeminin de bugün hareketleneceğini vurgulayan analistler, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) özetinin yayımlanacağını anımsattı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 121.500 ve 119.700 seviyesinin destek olarak öne çıktığını, 124.500'ün direnç konumuna geldiğini bildirdi.

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