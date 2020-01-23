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Borsa güne düşüşle başladı

EKONOMİ HABERLERİ  | 23.01.2020 10:27 | Son Güncelleme

Borsa, güne yüzde 0,29’luk düşüşle başladı.Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne 0,29’luk düşüşle başladı.

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa, güne yüzde 0,29’luk düşüşle başladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne 0,29’luk düşüşle başladı. Endeks, 354,66 puanlık azalışla 122 bin 392 puanı gördü. Açılışta bankacılık endeksi 0,37, holding endeksi de yüzde 0,04 değer kaybetti.

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