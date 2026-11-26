Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 243,20 puan ve yüzde 2,28 artışla 10.898,94 puana çıktı.

Toplam işlem hacmi 47,7 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,61, holding endeksi yüzde 2,31 değer kazandı.

Sektör endekslerinin tümü değer kazanırken en çok kazandıran yüzde 3,89 ile turizm oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'nin 14 ticaret ortağı için önerdiği yeni gümrük tarifelerinin temmuzda uygulamaya konulan vergilere eklenmeyecek olması risk iştahını artırdı.

Yurt içinde de BIST 100 endeksi, küresel piyasalardaki olumlu seyre paralel genele yayılan alımlarla günün ilk yarısını yükselişle tamamlarken endeksteki 100 hisseden 98'i değer kazandı.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.000 ve 11.100 puanın direnç, 10.800 ve 10.700 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır