Sermaye piyasalarında yaşanabilecek usulsüzlüklerin önüne geçmek amacıyla yeni bir düzenleme hazırlanıyor. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) yetkilerinin genişletilmesini öngören teklifle şüpheli işlemlere daha hızlı müdahale edilmesi, fon varlıklarının korunması ve yatırımcı mağduriyetlerinin önlenmesi hedefleniyor. Yeni sistem kapsamında piyasalardaki olağan dışı hareketler teknolojik altyapıyla anlık izlenecek, riskli işlemler otomatik erken alarm mekanizmasıyla belirlenecek.

Fon piyasalarında ortaya çıkan büyük çaplı usulsüzlüklerin ardından hükümet, benzer olayların tekrarlanmaması için Sermaye Piyasası Kanunu'nda değişiklik hazırlıklarını tamamladı. Kamu kurumları ve özel sektör temsilcileriyle yürütülen görüşmeler sonucunda oluşturulan taslak düzenlemenin AK Parti'nin Meclis Grubu'na sunulması bekleniyor.

SPK'NIN MÜDAHALE ALANI GENİŞLİYOR

Yeni düzenlemeyle SPK'nın şüpheli fon hareketleri ve sermaye piyasası ihlallerine karşı daha hızlı harekete geçebilmesi amaçlanıyor. Kurula, özellikle fon kaynaklarının izinsiz biçimde başka hesaplara aktarılması veya kripto varlıklara yönlendirilmesi gibi durumlarda önleyici adımlar atma imkânı tanınacak.

Bunun yanı sıra malvarlığının üçüncü kişilere devredilmesinin ve paranın yurt dışına çıkarılmasının engellenmesine yönelik tedbirler de gündeme gelecek. Acil müdahale gerektiren bazı hallerde SPK'nın mahkemeden karar çıkmasını beklemeden geçici koruma önlemleri uygulayabilmesi planlanıyor. Ancak bu yetkinin hangi sınırlar içinde kullanılacağı ve yargı denetiminin nasıl sağlanacağı da teklif kapsamında düzenlenecek.

PİYASALAR ANLIK TAKİP EDİLECEK, CEZALAR AĞIRLAŞACAK

Sabah Gazetesi'nden Önder Yılmaz'ın haberine göre, düzenlemenin önemli başlıklarından biri de sermaye piyasalarının teknolojik sistemlerle sürekli gözetim altında tutulması olacak. Portföy yönetim şirketlerinin faaliyetleriyle hisse senedi, tahvil, repo ve diğer yatırım araçlarındaki işlemler gerçek zamanlı olarak izlenecek.

Piyasalarda normal seyrin dışına çıkan fiyat değişimleri ve işlem hacimleri, kurulacak otomatik erken alarm mekanizması sayesinde tespit edilecek. Böylece manipülasyon, bilgi suistimali (insider trading) ve piyasanın işleyişini bozan diğer eylemlere daha erken müdahale edilebilecek.

Öte yandan söz konusu ihlallere yönelik hapis cezaları ile idari para yaptırımlarının artırılması da planlanıyor.

FONLARDA BAĞIMSIZ DENETİM VE YATIRIMCIYA İADE DÖNEMİ

Teklif kapsamında 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 104, 105, 106 ve 107'nci maddelerinde değişiklik yapılacak. Böylece yalnızca fon yöneticilerinin beyanları üzerinden ilerleyen denetim anlayışının yerine daha kapsamlı bir kontrol yapısı getirilecek.

Portföylerdeki varlıkların değerleri bağımsız kuruluşlar tarafından doğrulanacak, saklama kuruluşlarının sorumlulukları artırılacak ve işlemler birden fazla denetim aşamasından geçirilecek.

Yatırımcıların uğradığı zararların telafisi için de yeni bir mekanizma oluşturulması hedefleniyor. Hukuka aykırı faaliyetler sonucunda fon varlıklarında oluşan kayıplar, bu zarara neden olan sorumlulardan tahsil edilerek mağdur yatırımcılara geri ödenecek.

Hazırlanan düzenlemeyle sermaye piyasalarında erken tespit, hızlı müdahale ve yatırımcıların korunmasına yönelik daha güçlü bir denetim sisteminin oluşturulması amaçlanıyor.